Un législateur américain interroge Vitol et Trafigura sur les accords pétroliers conclus au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des réponses des sociétés de négoce, paragraphe 8)

Le principal démocrate d'une commission d'enquête de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé aux maisons de commerce mondiales Vitol et Trafigura de lui faire part de toute correspondance avec l'administration Trump avant la capture par les États-Unis du dirigeant du Venezuela, afin de déterminer, a-t-il déclaré jeudi, à qui profite cette action.

Le représentant Robert Garcia a demandé dans une lettre au directeur général de Vitol, Russell Hardy, et au directeur général de Trafigura, Richard Holtum, toutes les communications entre leurs entreprises et tout membre de l'administration Trump depuis janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui.

Les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro au début du mois et l'administration Trump a déclaré qu'elle gérerait les ventes de pétrole du Venezuela "indéfiniment."

Vitol et Trafigura ont obtenu les premières licences américaines pour charger et exporter du pétrole vénézuélien.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

La commission de surveillance dispose d'une large autorité pour enquêter sur n'importe quel sujet. Alors que les démocrates ne contrôlent pas actuellement la Chambre des représentants, les républicains du président Donald Trump sont engagés dans une bataille pour conserver le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de novembre.

CITATION CLÉ

M. Garcia a écrit dans une lettre adressée aux entreprises que les législateurs de sa commission cherchent "des réponses sur les intentions de l'administration Trump concernant la vente et la commercialisation du pétrole vénézuélien, ainsi que sur ses intentions concernant les revenus qui en résultent."

"Nous cherchons en outre à comprendre la nature des accords que vos entreprises ont conclus avec l'administration Trump concernant les produits de base vénézuéliens, et le rôle que vos entreprises jouent dans la mise en œuvre des actions de l'administration concernant le Venezuela."

Vitol a déclaré qu'elle n'avait pas de commentaire à faire et Trafigura a déclaré qu'elle examinait la lettre.

CONTEXTE

Mercredi, une douzaine de démocrates de la Chambre des représentants ont envoyé une lettre distincte à 21 entreprises ayant participé à une réunion de la Maison Blanche le 9 janvier, dont Vitol et Trafigura, sur le développement des ressources pétrolières vénézuéliennes, les avertissant que toute transaction ou tout investissement qu'elles feraient dans ce pays serait exposé à des risques juridiques et financiers.