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Un juge rejette l'action en justice intentée par X, la société d'Elon Musk, contre la loi new-yorkaise sur les discours haineux
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 01:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tirés de la décision, tentatives pour obtenir des commentaires, paragraphes 2 à 11; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Mercredi, un juge américain a rejeté une action en justice intentée par X, la société d’Elon Musk , qui visait à faire annuler une loi de l’État de New York obligeant les entreprises de réseaux sociaux à divulguer la manière dont elles surveillent les discours de haine, l’extrémisme, le harcèlement, l’ingérence politique étrangère et la désinformation.

Le juge fédéral de district John Cronan, à Manhattan, a rejeté l’argument avancé par X selon lequel la loi « Stop Hiding Hate Act » violait le premier amendement de la Constitution américaine en l’exposant à des poursuites judiciaires et à de lourdes amendes à moins qu’elle ne divulgue des « propos hautement sensibles et controversés » jugés répréhensibles par l’État.

Le juge a estimé que le fait d’exiger de X qu’elle communique des « informations purement factuelles et non controversées » concernant ses politiques de modération des contenus était raisonnablement lié à l’intérêt de l’État de New York à permettre aux citoyens de faire des choix éclairés quant à l’utilisation des réseaux sociaux.

« Les entreprises font toujours preuve de discrétion, de discernement et d’opinions lorsqu’elles décident des biens ou services à proposer », a écrit Cronan. « Burger King choisit généralement de proposer des produits plus caloriques que, par exemple, Sweetgreen, mais la divulgation des informations caloriques reste purement factuelle. Il en va de même ici. »

Le rejet est définitif, ce qui signifie que X ne peut pas modifier sa plainte.

X, anciennement Twitter, fait partie de SpaceX, la société de fusées et de satellites de Musk SPCX.O . Ni les avocats de X ni ceux de SpaceX n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le bureau de la procureure générale de New York, Letitia James, a défendu la loi. Il n’a pas immédiatement répondu à des demandes de commentaires similaires.

Signée en décembre 2024 par la gouverneure Kathy Hochul, la loi new-yorkaise obligeait les entreprises de réseaux sociaux dont le chiffre d’affaires annuel est d’au moins 100 millions de dollars à divulguer la manière dont elles éliminent les discours de haine sur leurs plateformes et à rendre compte de leurs progrès.

Les amendes civiles peuvent atteindre 15.000 dollars (link https://www.reuters.com/legal/government/new-york-seeks-dismissal-lawsuit-by-elon-musks-x-over-hate-speech-law-2025-11-03/)

link https://law.justia.com/codes/new-york/gbs/article-42/1103/

par infraction et par jour. La loi a été rédigée avec l’aide de l’Anti-Defamation League.

En demandant le rejet de l'affaire , James a déclaré que la loi aidait les consommateurs à comprendre ce qu’ils pouvaient attendre des réseaux sociaux, sans empêcher les plateformes de s’exprimer ou d’exercer leur jugement lors de la modération des contenus.

Musk a supprimé la politique de modération des contenus de Twitter après avoir racheté l’entreprise en 2022. L’homme le plus riche du monde s’est décrit comme un « absolutiste de la liberté d’expression » .

Elon Musk

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