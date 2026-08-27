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Légère hausse des navires passant par le détroit d'Ormuz mercredi - données
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 09:44
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Navires près du détroit d'Ormuz, vus depuis Musandam

Navires près du détroit d'Ormuz, vus depuis Musandam

(Répétition pour rectifier une ‌coquille dans le titre)

Le nombre ​de navires de transport ayant emprunté le détroit d'Ormuz a légèrement augmenté mercredi, tout en restant ​à un niveau très bas, dans un contexte de nouvelles ​négociations entre l'Iran et ⁠l'Oman sur la régulation de cet axe ‌stratégique pour le transport maritime mondial d'hydrocarbures.

Selon des données préliminaires publiées jeudi par ​Kpler, 10 ‌bateaux ont traversé le détroit mercredi, contre ⁠huit mardi et une moyenne mobile, sur 10 jours, de 15.

Ces chiffres pourraient évoluer, certains ⁠navires ayant ‌désactivé leurs transpondeurs lors de leur passage.

Avant ⁠le déclenchement de la guerre contre l'Iran ‌par les Etats-Unis et Israël le ⁠28 février, entre 130 et 140 navires ⁠traversaient chaque ‌jour le détroit d'Ormuz, par lequel transite en ​temps normal un ‌cinquième du transport maritime mondial d'hydrocarbures.

L'Iran et Oman travaillent toujourssur les ​détails d'un accord pour le détroit d'Ormuz, a déclaré une source iranienne de ⁠haut rang, démentant qu'un accord avait déjà été conclu au sujet de cette voie maritime stratégique, comme l'avaient laissé entendre plus tôt les Gardiens de la Révolution islamique.

(Jeslyn Lerh, Version française ​Benoit Van Overstraeten)

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