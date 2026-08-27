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L'Europe ouvre en ordre dispersé, attentisme au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 09:44
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Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre ‌dispersé en début de séance jeudi, les perspectives du géant des puces Nvidia stimulant le ​secteur technologique, tandis que les marchés restent attentistes au Moyen-Orient et aux données économiques.

À Paris, le CAC 40 perd 0,23% à 8.442,73 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax avance ​de 0,13% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,18%, tandis que le FTSEurofirst 300 et ​le Stoxx 600 reculent tous deux de 0,11%.

Très ⁠attendue, la publication mercredi soir des résultats du leader américain des semi-conducteurs Nvidia vient ‌stimuler les valeurs technologiques.

Le géant technologique, dont valorisation est la plus élevée au monde, table sur des perspectives supérieures aux attentes, ce qui vient rassurer ​les investisseurs quant aux investissements ‌massifs du secteur dans l'intelligence artificielle (IA).

En parallèle, les opérateurs prennent également ⁠connaissance de données économiques et évaluent les craintes inflationnistes, tout en surveillant les avancées au Moyen-Orient.

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont rebondi de 1,1% ⁠en juillet, montrent les ‌données publiées jeudi par l'Insee, après une baisse de 0,4% (révisé de -0,6%) en ⁠juin, selon les données.

L'Iran et Oman s'évertuent à finaliser un accord concernant le détroit d'Ormuz, ‌tandis que le Premier ministre qatarien doit se rendre jeudi à Téhéran pour ⁠tenter de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin au ⁠conflit entre les États-Unis et ‌l'Iran.

Aux valeurs, Pernod Ricard recule de 1,3% après que le groupe de spiritueux français a ​annoncé tabler sur une stabilité de son chiffre ‌d'affaires en 2027, face à un recul anticipé en Chine et aux États-Unis.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk perd 1,8% ​alors que le laboratoire danois a annoncé que l'autorité chinoise de régulation des médicaments avait accepté sa demande d'autorisation de mise sur le marché de la version orale du ⁠Wegovy, son médicament amaigrissant, dans un contexte de concurrence accrue avec Eli Lilly. Deutsche Bank a par ailleurs abaissé sa recommandation sur le titre à "vendre".

À la suite des résultats et des perspectives de Nvidia, le compartiment technologique européen affiche de loin la meilleure performance sectorielle, avec un gain de 1,36%, tandis que la plupart des tiroirs sont dans le rouge.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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