Pernod Ricard voit un CA stable en 2027, toujours plombé par la Chine et les USA

Des bouteilles des marques de Pernod Ricard sont exposées dans un bar
Pernod Ricard a annoncé jeudi tabler sur un chiffre d'affaires organique "globalement" stable sur un an en 2027, le groupe de spiritueux citant un "environnement contrasté et incertain" avec un recul anticipé en Chine et aux États-Unis dès le début de l'exercice.
Mentionnant à nouveau la "faiblesse" du marché américain, Pernod Ricard dit également viser une croissance organique du chiffre d’affaires à un niveau proche du bas de la fourchette de son objectif précédemment annoncé de +3 à +6% sur la période 2027-2029.
"Le fait de réorienter les prévisions vers la fourchette basse de 3 à 6% de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2027-2029 ne devrait pas être une surprise", soulignent les analystes de Jefferies, précisant attendre une réaction neutre à positive du cours de l'action jeudi.
Vers 08h14 GMT, l'action Pernod Ricard reculait de 0,74% à 67,10 euros, après avoir ouvert sur une baisse d'environ 2%.
"Les prévisions pour l'exercice 2027 et les perspectives à moyen terme correspondent probablement aux attentes du marché", notent les analystes de JP Morgan, avouant s'attendre initialement à un abaissement des objectifs.
Sur l'exercice 2026, le groupe a affiché jeudi un chiffre d'affaires en recul organique de 3,9% sur un an, plus qu'anticipé par les analystes interrogés par l'entreprise qui annonçaient en moyenne une baisse de 3,7% des ventes.
Le groupe avait dit plus tôt cette année tabler sur une baisse organique de ses ventes entre 3 et 4%.
"Dans un environnement contrasté, l’exercice 2025/26 a été marqué par la faiblesse persistante des États-Unis, amplifiée par des ajustements de stocks, ainsi que par une faible demande en Chine", indique un communiqué de l'entreprise.
"Ces tendances ont été partiellement compensées par l’amélioration de la dynamique et la croissance dans le reste du monde, malgré l’impact du conflit au Moyen-Orient au quatrième trimestre."
Sur l'exercice, le chiffre d'affaires de Pernod Ricard chute de 14% aux États-Unis "dans un contexte de modération économique et de confiance atone des consommateurs", tandis que les ventes reculent de 19% en Chine, dans "environnement macroéconomique difficile".
Lors d'une interview accordée à Reuters, le président-directeur général de Pernod Ricard, Alexandre Ricard, a déclaré ne pas prévoir un retour à la croissance sur le marché américain avant 2029.
Le groupe fait par ailleurs état d'un résultat opérationnel courant (ROC) annuel en baisse de 5,2% alors que les analystes attendaient en moyenne un recul de 5,9%.
Le groupe propose un dividende de 4,70 euros par action au titre de l'exercice 2025/26, stable sur un an.
"L'absence de réduction du dividende devrait être bien accueillie", relève par ailleurs Jefferies.
(Rédigé par Etienne Breban, avec la contribution d'Emma Rumney, édité par Augustin Turpin)
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