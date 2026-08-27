Pernod Ricard voit un CA stable en 2027, toujours plombé par la Chine et les USA

Des bouteilles des marques de Pernod Ricard sont exposées dans un bar

Pernod Ricard a annoncé jeudi tabler sur un ‌chiffre d'affaires organique "globalement" stable sur un an en 2027, le groupe de spiritueux citant un "environnement contrasté et ​incertain" avec un recul anticipé en Chine et aux États-Unis dès le début de l'exercice.

Mentionnant à nouveau la "faiblesse" du marché américain, Pernod Ricard dit également viser une croissance organique du chiffre d’affaires à un niveau proche ​du bas de la fourchette de son objectif précédemment annoncé de +3 à +6% sur la période 2027-2029.

"Le fait de réorienter les prévisions vers la ​fourchette basse de 3 à 6% de croissance organique ⁠du chiffre d'affaires pour 2027-2029 ne devrait pas être une surprise", soulignent les analystes de Jefferies, ‌précisant attendre une réaction neutre à positive du cours de l'action jeudi.

Vers 08h14 GMT, l'action Pernod Ricard reculait de 0,74% à 67,10 euros, après avoir ouvert sur une ​baisse d'environ 2%.

"Les prévisions pour l'exercice ‌2027 et les perspectives à moyen terme correspondent probablement aux attentes du marché", ⁠notent les analystes de JP Morgan, avouant s'attendre initialement à un abaissement des objectifs.

Sur l'exercice 2026, le groupe a affiché jeudi un chiffre d'affaires en recul organique de 3,9% sur un an, plus qu'anticipé par ⁠les analystes interrogés par ‌l'entreprise qui annonçaient en moyenne une baisse de 3,7% des ventes.

Le groupe avait dit ⁠plus tôt cette année tabler sur une baisse organique de ses ventes entre 3 et 4%.

"Dans un ‌environnement contrasté, l’exercice 2025/26 a été marqué par la faiblesse persistante des États-Unis, amplifiée par ⁠des ajustements de stocks, ainsi que par une faible demande en Chine", indique ⁠un communiqué de l'entreprise.

"Ces tendances ‌ont été partiellement compensées par l’amélioration de la dynamique et la croissance dans le reste du monde, ​malgré l’impact du conflit au Moyen-Orient au quatrième trimestre."

Sur ‌l'exercice, le chiffre d'affaires de Pernod Ricard chute de 14% aux États-Unis "dans un contexte de modération économique et de confiance atone des ​consommateurs", tandis que les ventes reculent de 19% en Chine, dans "environnement macroéconomique difficile".

Lors d'une interview accordée à Reuters, le président-directeur général de Pernod Ricard, Alexandre Ricard, a déclaré ne pas prévoir un retour ⁠à la croissance sur le marché américain avant 2029.

Le groupe fait par ailleurs état d'un résultat opérationnel courant (ROC) annuel en baisse de 5,2% alors que les analystes attendaient en moyenne un recul de 5,9%.

Le groupe propose un dividende de 4,70 euros par action au titre de l'exercice 2025/26, stable sur un an.

"L'absence de réduction du dividende devrait être bien accueillie", relève par ailleurs Jefferies.

(Rédigé par Etienne Breban, avec la contribution ​d'Emma Rumney, édité par Augustin Turpin)