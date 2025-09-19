Un juge déclare que les obligations vénézuéliennes sont valables, les créanciers font pression pour que la vente aux enchères de Citgo soit résolue

La juge Failla estime que les obligations 2020 de PDVSA sont valides en vertu du droit vénézuélien

Les actifs de Citgo menacés par la défaillance de PDVSA

L'audience au Delaware dans la vente aux enchères de la société mère Citgo reprend après une brève suspension pour révision de la décision

La décision pourrait aider à démêler la vente aux enchères de la société mère Citgo

Un juge américain a confirmé jeudi la validité des obligations 2020 de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, ce qui a incité les créanciers à faire pression sur un autre tribunal américain pour que soit résolue la vente aux enchères des actions de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum, détenu par le Venezuela.

Les obligations sont garanties par une participation majoritaire dans Citgo, qui appartient en dernier ressort à PDVSA, dont le siège est à Caracas. La compagnie pétrolière d'État a fait défaut sur les obligations en 2019, exposant le raffineur basé à Houston à un risque de saisie par les créanciers.

Depuis des années, les détenteurs d'obligations et les entreprises expropriées au Venezuela s'affrontent devant les tribunaux américains pour récupérer les actifs du pays à l'étranger, en particulier son joyau Citgo, après avoir gagné des procédures d'arbitrage.

Après que Washington a sanctionné PDVSA en 2019 dans le cadre de ses efforts pour évincer le président vénézuélien Nicolas Maduro, Citgo a rompu ses liens avec PDVSA et le contrôle du raffineur a été repris par l'opposition politique vénézuélienne par l'intermédiaire de conseils de surveillance.

L'opposition a tenté de protéger Citgo et d'autres actifs contre les créanciers cherchant à obtenir réparation pour des dettes non remboursées ou des actifs expropriés. L'opposition avait fait valoir que les obligations 2020 n'avaient pas été correctement émises en vertu de la loi vénézuélienne.

Jeudi, la juge de district de Manhattan, Katherine Polk Failla, a décidé que les obligations avaient bien été émises en bonne et due forme. Elle avait déclaré que les obligations étaient valables en 2020, mais une cour d'appel a ensuite ordonné un nouvel examen.

"La décision d'aujourd'hui est aussi mauvaise que la précédente, et nous ferons appel. Nous avons de nombreuses raisons de le faire", a déclaré Horacio Medina, présidente d'un conseil de surveillance de Citgo.

Après la décision de la juge Failla, la dernière audience d'une vente aux enchères distincte d'actions de la société mère de Citgo devant le juge de district américain Leonard Stark ( ), dans l'État du Delaware, a été temporairement suspendue pour permettre au tribunal d'examiner l'impact de la décision de la juge new-yorkaise.

La vente aux enchères, dans laquelle 15 sociétés et détenteurs d'obligations sont à la recherche des actifs de Citgo, devrait déterminer l'avenir du septième raffineur américain. Les premiers candidats comprennent une unité du mineur Gold Reserve GRZ.V et Amber Energy, une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management. La décision sur le gagnant est en attente.

La décision de la juge Failla pourrait aider à démêler la vente aux enchères, qui a connu trois tours d'enchères depuis l'année dernière, selon les avocats et les experts.

Lorsque l'audience a repris heures plus tard, un officier de justice supervisant la vente aux enchères et certains créanciers ont pressé Stark d'approuver un accord clé avec Amber, dont l'offre comprend un pacte de 2,1 milliards de dollars pour payer les détenteurs d'obligations. D'autres parties lui ont proposé de maintenir les deux offres sur la table.

"Nous pensons vraiment qu'il est de la plus haute importance d'enfermer Amber dans l'accord existant", a déclaré Chase Bentley, l'un des avocats de l'officier de justice Robert Pincus, en référence à un accord d'achat d'actions qui ferait avancer l'offre d'Amber.

Gold Reserve a déclaré dans un communiqué qu'elle examinait l'impact potentiel de la décision sur l'entreprise. Amber n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les représentants des détenteurs d'obligations 2020 ont refusé de commenter.

L'audience de vente s'est achevée jeudi après plus de 30 heures de témoignages et de questions. Le juge n'a pas encore pris de décision clé sur les questions de procédure en suspens.