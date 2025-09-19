Les résultats de FedEx dépassent les objectifs grâce à la réduction des coûts ; l'action bondit de 5,5 % après la clôture de la séance

par Abhinav Parmar et Lisa Baertlein

FedEx FDX.N a annoncé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street, la réduction des coûts et la vigueur des livraisons nationales ayant permis de compenser la baisse des volumes internationaux à la suite de la décision des États-Unis de mettre fin aux exemptions tarifaires sur les envois de faible valeur, destinés directement aux consommateurs.

Les actions de FedEx, dont le siège est à Memphis, ont grimpé de 5,5 % dans les échanges prolongés après avoir surpris Wall Street. Les analystes s'attendaient à une baisse du bénéfice par action en raison de la fin des exemptions "de minimis", qui permettaient aux envois d'une valeur inférieure à 800 dollars d'entrer aux États-Unis en franchise de droits.

Alors que le volume total des exportations internationales quotidiennes moyennes a baissé de 3 %, le volume quotidien moyen global a augmenté de 4 % au cours du trimestre, et le revenu par colis a augmenté de 2 %.

FedEx s'efforce de réduire ses coûts d'exploitation de plusieurs milliards de dollars en garant des avions, en fermant des installations et en fusionnant certaines de ses unités. Elle a prévu un plan d'économie d'un milliard de dollars pour l'exercice en cours.

Ces efforts ont permis d'abaisser les bénéfices.

La marge d'exploitation, étroitement surveillée, est passée de 5,2 % à 6 % au cours du trimestre, qui a vu un bond de 5 % du volume quotidien moyen des livraisons intérieures, alimenté par la résistance des dépenses de consommation aux États-Unis malgré les inquiétudes concernant l'inflation et l'augmentation du chômage.

FedEx a déclaré un bénéfice ajusté de 0,91 milliard de dollars, soit 3,83 dollars par action, pour le premier trimestre clos le 31 août, contre 0,89 milliard de dollars, soit 3,60 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 3,59 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel de 22,24 milliards de dollars a également dépassé les estimations des analystes qui tablaient sur 21,66 milliards de dollars.

Les tarifs douaniers mondiaux, en particulier ceux liés à la fin de la règle de minimis de la Chine et de Hong Kong, ont réduit les recettes du premier trimestre de 150 millions de dollars, a déclaré Brie Carere, directrice de la clientèle.

Les dirigeants s'attendent à ce que les politiques commerciales mondiales réduisent le chiffre d'affaires d'un milliard de dollars au cours de cet exercice.

Toutefois, FedEx prévoit un bénéfice par action pour 2026 largement inférieur aux estimations des analystes.

Elle prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 17,20 et 19,00 dollars par action, ce qui est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 18,21 dollars au point médian.

Le 2 mai, les États-Unis ont mis fin aux exemptions "de minimis", en vigueur depuis un siècle, pour les colis en provenance de Chine et de Hong Kong.

Ces envois représentaient environ les trois quarts des quelque 1,4 milliard de colis qui entraient aux États-Unis chaque année dans le cadre de ce programme.

LesÉtats-Unis ont mis fin aux exemptions pour tous les autres pays le 29 août.

FedEx a déclaré avoir procédé à des rachats d'actions d'une valeur de 500 millions de dollars au cours du trimestre et est en bonne voie pour se séparer de son segment de fret d'ici juin 2026.