Wall Street atteint de nouveaux records, poussée par la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé dans le vert jeudi, tirant profit de la détente monétaire amorcée la veille par la banque centrale des Etats-Unis (Fed) pour atteindre de nouveaux sommets.

Les trois principaux indices de la place américaine ont atteint un nouveau record: le Dow Jones (+0,27%) à 46.142,42 points, le Nasdaq (+0,94%) à 22.470,73 points et le S&P 500 (+0,48%) à 6.631,96 points.

"La frénésie boursière ne montre aucun signe d'essoufflement après la décision prise hier par la Fed" d'abaisser ses taux d'un quart de point pour les ramener dans une fourchette comprise entre 4% et 4,25%, résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Après neuf mois de statu quo, ce changement de direction monétaire était attendu par les investisseurs. Ces derniers sont donc surtout optimistes pour la suite.

Selon la médiane des prévisions de la Fed, ses membres anticipent deux autres baisses de taux (d'un quart de point chacune) en 2025, ce qui impliquerait une nouvelle détente à chacune des réunions programmées d'ici la fin de l'année.

"Les parties du marché sensibles aux taux, comme les petites capitalisations, réagissent positivement à cette annonce", souligne auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

L'indice Russell 2000, qui comprend 2.000 PME, a ainsi affiché une nette progression (+2,51% à 2.467,70 points), et effacé un record en clôture datant de 2021.

La Fed s'est gardée mercredi de s'engager sur les futures baisses de taux. "Ce qu'elle nous a dit, c'est que les données continueront d'avoir beaucoup de poids", relève M. Kourkafas.

Selon lui, la baisse des taux annoncée mercredi "doit être considérée comme une mesure préventive plutôt que comme une réaction à une récession économique ou à une forte hausse du chômage".

Les nouvelles inscriptions aux chômage ont d'ailleurs reflué la semaine dernière (+231.000 contre +240.000 attendues), selon des données publiées jeudi, ce qui a permis aux investisseurs "de pousser un soupir de soulagement", estime Jose Torres.

Cet indicateur a légèrement tendu le rendement des emprunts d'Etat américains, qui évoluait vers 20H15 GMT autour de 4,11% pour l'échéance à 10 ans, contre 4,09% la veille en clôture.

Côté entreprises, le fabricant de semiconducteurs et microprocesseurs Intel s'est envolé, porté par l'annonce d'une prise de participation de son rival Nvidia d'une valeur de 5 milliards de dollars.

Le titre de l'entreprise a bondi de 22,77% à 30,57 dollars, au plus haut depuis un an. L'action Nvidia a réalisé des gains plus modestes, prenant 3,49% à 176,24 dollars.

Avec cet accord, Nvidia et Intel indiquent vouloir développer plusieurs générations de produits pour des centres de données, alors que le boom de l'intelligence artificielle (IA) génère d'immenses besoins en puces électroniques très performantes.

Une grande partie du secteur des semiconducteurs a bénéficié de cette annonce, à l'instar de Micron (+5,56%), Qualcomm (+1,74%) et Marvell Technology (+4,58%).

Le groupe Live Nation visé, comme sa filiale Ticketmaster, par une action en justice à l'initiative des autorités américaines, a perdu 2,77% à 164,68 dollars.

L'agence de protection des consommateurs (FTC) et sept Etats américains reprochent à ces entreprises d'avoir permis à des revendeurs d'acheter des quantités substantielles de billets de spectacles et événements sportifs, en violation des limites d'achat puis de les revendre à des prix bien supérieurs.

