Un juge approuve le versement d'une indemnité de 46,75 millions de dollars aux victimes de la fuite de données de 23andMe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le procès en Californie et d'autres détails, paragraphes 5, 7 à 11; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Un juge américain chargé des procédures de faillite a approuvé mardi un accord à l'amiable de 46,75 millions de dollars en faveur des victimes d'une fuite de données survenue en 2023 au sein de la société de tests génétiques 23andMe, qui a exposé les informations génétiques et autres données personnelles d'environ 6,9 millions de clients.

Le juge américain des faillites Brian Walsh, à Saint-Louis, a déclaré que cet accord était juste et équitable, et qu’il servait au mieux les intérêts d’une fiducie supervisée par l’administrateur judiciaire de la société.

Le montant de l’accord sera réduit de 14,29 millions de dollars déjà versés dans le cadre de cette violation, ce qui porte le montant total du versement supplémentaire à 32,46 millions de dollars.

* Basée à Palo Alto, en Californie, la société 23andMe s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mars 2025.

* Elle a invoqué la fuite de données, les litiges qui en ont découlé, ainsi que la concurrence accrue et la baisse de la demande de produits de tests génétiques comme motifs de son dépôt de bilan au titre du chapitre 11.

* En juillet dernier, le TTAM Research Institute, une organisation à but non lucratif contrôlée par Anne Wojcicki, cofondatrice de 23andMe, a racheté les actifs de 23andMe pour 305 millions de dollars .

* Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a également engagé une action en justice contre au sujet de cette violation, accusant 23andMe d’avoir ignoré les avertissements indiquant que ses systèmes avaient été compromis et d’avoir minimisé la gravité de la violation.

* M. Bonta réclame des amendes civiles pouvant s'élever à plusieurs millions de dollars à l'encontre de Chrome Holding Co, la dénomination légale de 23andMe, devant la Cour supérieure de San Francisco.

* M. Walsh ne s’est pas encore prononcé sur la requête de l’administrateur judiciaire visant à bloquer l’action en justice intentée par la Californie.

* Dans un mémoire déposé le 6 juin, M. Bonta a déclaré que le Congrès américain n’avait pas donné aux juges des faillites le pouvoir de priver les tribunaux d’État de leur compétence en matière d’actions coercitives fondées sur le droit des États, ni de permettre aux tribunaux des faillites de devenir "un refuge pour les contrevenants".

* Le bureau de M. Bonta n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.