Un juge américain tiendra une audience concernant la demande de Disney visant à bloquer le réexamen de sa licence par la FCC

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par David Shepardson

Un juge américain tiendra mardi une audience concernant le recours en justice intenté par Walt Disney DIS.N visant à bloquer l’examen anticipé par la Commission fédérale des communications (FCC) des licences des huit chaînes ABC détenues par l’entreprise.

Cette action en justice, intentée en août, constitue un test décisif pour le droit à la liberté d’expression des diffuseurs, garanti par le Premier amendement, face aux efforts de l’administration Trump visant à remodeler le paysage médiatique et à imposer un “changement de cap”.

Le président Donald Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui ont tourné en dérision ou critiqué sa personne ou son administration. Il a également demandé à maintes reprises à la FCC de retirer leurs licences à certaines chaînes après avoir critiqué leurs journaux télévisés et autres programmes.

Dans sa plainte, Disney affirme que la FCC cherche à exercer des pressions et à exercer des représailles contre “un réseau qui refuse de se plier aux exigences de l’administration”, qualifiant les actions de l’agence d’“atteinte extraordinaire à la liberté d’expression”.

La juge fédérale de district Loren AliKhan avait auparavant refusé de rendre une ordonnance interdisant à la FCC de délivrer une décision visant à soumettre les licences ABC de Disney à une audience publique. La FCC a accepté de donner un préavis d’au moins 48 heures au tribunal avant de poursuivre la procédure.

AliKhan tient actuellement une audience afin de déterminer si elle doit délivrer une ordonnance restrictive provisoire.

Le président de la FCC, Brendan Carr, qui a ordonné ces réexamens anticipés en avril, alors même que le renouvellement des licences des chaînes ABC n’était pas prévu avant octobre 2028, a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait pris aucune décision quant à la marche à suivre.

Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné d’examen anticipé depuis plus de 50 ans.

Ces réexamens ont été ordonnés au lendemain de l’appel lancé par Donald Trump à ABC pour que la chaîne licencie Jimmy Kimmel, animateur d’une émission de fin de soirée.

Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la menace d’une perte de licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions de programmation.

La FCC mène également une enquête sur l’émission de débat de journée d’ABC “The View”, qui aborde des sujets politiques, après avoir indiqué qu’elle pourrait être soumise à des règles fédérales obligeant les diffuseurs à offrir l’égalité des chances aux candidats politiques. Disney a fait remarquer que depuis février, l’émission n’avait invité aucun candidat politique à y participer, invoquant la “campagne de pression” menée par la FCC.

Le mois dernier, Kimmel a déclaré que les menaces de la FCC avaient empêché la diffusion de son interview avec James Talarico, candidat démocrate au Sénat du Texas, lors d’une émission. L’interview a finalement été publiée sur YouTube, où elle a été visionnée plus de 13 millions de fois.