Un juge américain rejette le recours collectif du Michigan contre des compagnies pétrolières concernant le changement climatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires du ministère de la Justice, du procureur général du Michigan et de Chevron aux paragraphes 6-7 et 10)

par David Shepardson

Mardi, une juge américaine a rejeté une action en justice pour entente illicite dans laquelle le Michigan accusait quatre grandes compagnies pétrolières de s'être entendues pour entraver la concurrence dans le secteur des énergies renouvelables, notamment celui des véhicules électriques, une décision qui s'inscrit dans la lignée de jugements antérieurs rendus dans des affaires similaires.

La juge fédérale de district Jane Beckering, à Grand Rapids, a rejeté la plainte déposée en janvier par la procureure générale du Michigan, Dana Nessel, membre du Parti démocrate, contre BP BP.L , Chevron CVX.N , Exxon XOM.N , Shell SHEL.L et l’American Petroleum Institute.

Le juge a estimé que les lois concurrence ne protégeaient contre aucun des préjudices pour lesquels le Michigan demandait réparation, à l’exception des surfacturations sur les prix de l’énergie.

« Le lien est trop ténu entre le complot allégué et les surfacturations subies par le Michigan et ses résidents pour conclure que ce complot a directement causé ces surfacturations », a déclaré M. Beckering.

La plainte affirmait que les entreprises cherchaient à « freiner l’émergence des véhicules électriques et des technologies d’énergie primaire renouvelable aux États-Unis ».

D’autres juges ont rejeté des actions en justice similaires liées au climat, notamment dans le Delaware, le Maryland, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie, Porto Rico et la Caroline du Sud.

Un porte-parole de Mme Nessel a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec cette décision et qu’elle examinait les options dont disposait l’État.

Le ministère de la Justice, qui avait poursuivi le Michigan en mai pour tenter de l’empêcher de poursuivre les compagnies pétrolières, a salué la décision de la juge, qualifiant l’initiative du Michigan de « nouvelle action en justice résolument anti-énergie ».

Un porte-parole de Mme Nessel n’a pas immédiatement réagi.

Ted Boutrous, avocat de Chevron, a déclaré que cette décision venait s’ajouter « à la liste croissante des tribunaux fédéraux et d’État qui ont rejeté des actions en justice liées au climat ».

La plainte du Michigan indiquait que, dans les années 1970, Exxon avait développé les premières technologies de véhicules hybrides essence-électricité, mais ne les avait jamais commercialisées, et citait une étude interne d’Exxon datant de 1979 qui « prévoyait que les énergies renouvelables constitueraient de plus en plus une menace concurrentielle pour les combustibles fossiles ».

Chevron et les autres entreprises se battent depuis des années contre les poursuites engagées par des collectivités locales et des États visant à les tenir pour responsables du changement climatique, dont beaucoup sont encore en cours.

L’administration Trump a pris une série de mesures visant à permettre aux constructeurs automobiles d’éviter plus facilement de fabriquer des véhicules électriques et à rendre leur achat plus onéreux pour les consommateurs, renversant ainsi les politiques de l’administration Biden.