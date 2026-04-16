Un juge américain rejette la tentative de l'administration Trump de bloquer le procès sur le climat à Hawaï

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karen Sloan

Un juge fédéral a rejeté mercredi une action en justice de l'administration Trump visant à empêcher Hawaï de poursuivre les entreprises de combustibles fossiles devant un tribunal d'État sur le changement climatique, citant une politique "de longue date" contre l'intervention fédérale dans les processus judiciaires des États.

Le rejet par la juge de district Helen Gillmor à Honolulu marque la deuxième fois en 2026 que les tribunaux fédéraux ont bloqué les efforts du ministère américain de la Justice pour empêcher les poursuites relatives au changement climatique devant les tribunaux d'État. En janvier, un autre juge fédéral a rejeté une action similaire qui visait à empêcher l'État du Michigan de poursuivre les grandes compagnies pétrolières.

Ni le ministère de la justice ni le bureau du procureur général d'Hawaï n'ont fait de commentaire mercredi.

Le ministère de la justice a intenté un procès à Hawaï et au Michigan en avril 2025, afin de les empêcher d'intenter des actions en justice contre les grandes compagnies pétrolières au sujet du changement climatique, des affaires qui, selon l'administration, mettraient en péril la production nationale d'énergie.

Un jour après le dépôt de cette plainte, Hawaï a intenté un procès à plusieurs compagnies de combustibles fossiles, dont BP, Chevron, ExxonMobil et Shell, pour avoir prétendument vendu des produits dont les compagnies savaient qu'ils allaient réchauffer la planète.

Mme Gillmor a estimé que le ministère de la justice n'avait pas qualité pour poursuivre Hawaï, car son action était trop spéculative. La tentative du ministère de la justice de prédire l'issue d'un procès qui n'a pas encore été intenté et la manière dont il pourrait éventuellement porter préjudice au gouvernement fédéral à l'avenir ne constitue pas un préjudice concret", a écrit Mme Gillmor dans son avis.