Un juge américain refuse de bloquer l'organisation par Trump d'un événement d'arts martiaux mixtes (UFC) à la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues de la décision au paragraphe 3, demande de commentaires au paragraphe 4)

* Des combats de l'UFC sont prévus le jour du 80e anniversaire de Trump

* Les plaignants font valoir que l'événement nécessitait l'autorisation du Congrès

* Une nouvelle structure de grande envergure a été construite dans l'enceinte de la Maison Blanche pour l'événement

par Mike Scarcella

Un juge fédéral a refusé vendredi d'empêcher le président Donald Trump d'organiser un événement spécial de l'Ultimate Fighting Championship (UFC) , une compétition d'arts martiaux mixtes, sur le terrain de la Maison Blanche, autorisant ainsi la tenue des combats prévus dimanche à l'intérieur d'une nouvelle structure imposante.

Le juge fédéral Amit Mehta s'est prononcé contre deux résidents de la région de Washington qui avaient fait valoir dans un procès que l'administration Trump avait outrepassé ses pouvoirs en organisant cet événement, baptisé « UFC Freedom 250 », notamment en omettant d'obtenir l'autorisation du Congrès. Les plaignants avaient demandé une ordonnance judiciaire pour bloquer l'événement. M. Mehta a déclaré que les deux plaignants « n’ont pas démontré qu’ils étaient « directement affectés » par les actions des défendeurs ». Le tribunal a également estimé que les plaignants avaient indûment tardé à intenter leur action en justice. La Maison Blanche et les avocats des plaignants n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'événement UFC doit avoir lieu le jour du 80e anniversaire de Trump dans le cadre des projets du président républicain visant à célébrer le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis. L'événement propose des combats d'arts martiaux mixtes disputés dans une cage octogonale située à l'intérieur d'une structure en forme de griffe de 28 mètres de haut (92 pieds de haut) érigée ces dernières semaines sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Les plaignants ont intenté une action en justice le 6 juin, arguant que les événements sportifs professionnels sont interdits sur ce site et que l'arène construite pour les combats ne dispose pas de l'autorisation requise du Congrès.

« Les monuments publics de cette nation ne devraient pas être prêtés à des fins d'exploitation privée », indique la plainte.

La société mère de l'UFC est TKO Group Holdings TKO.N , cotée en bourse. TKO est également la société mère de l'organisation de catch professionnel WWE. Linda McMahon, ancienne dirigeante de longue date de la WWE, occupe le poste de secrétaire à l'Éducation de Trump.

Les plaignants ont contesté les motivations commerciales de l'événement, qui se tient sur un terrain fédéral, et l'ont qualifié de « profondément corrompu ».

« L'UFC Freedom 250 est un événement sportif privé à but lucratif qui est “planifié, organisé et mis en œuvre” par l'UFC, ses partenaires de diffusion et ses annonceurs, et non par le gouvernement fédéral », indique la plainte.

Cet événement n’est pas une célébration du 250e anniversaire de l’indépendance américaine, ont déclaré les plaignants, mais plutôt « une célébration de la marque UFC et du 80e anniversaire de la naissance de Donald Trump ». Pour ces raisons, ont-ils ajouté, l’UFC Freedom 250 ne remplit pas les conditions strictes requises pour que des événements spéciaux commémorant la fondation de la nation puissent se dérouler sur la pelouse sud ou au Lincoln Memorial. L'administration Trump a déclaré dans un document judiciaire que les plaignants avaient peu de chances d'obtenir gain de cause, car ils n'avaient pas démontré en quoi l'événement de l'UFC leur porterait préjudice. Il existe une tradition d'organisation d'événements publics sur la pelouse sud de la Maison Blanche, a indiqué le ministère de la Justice à Mehta.

L'administration a indiqué que plus de 4.000 spectateurs devraient assister aux combats.

Les liens entre Trump et l'UFC remontent au début des années 2000, lorsqu'il a accepté d'accueillir des événements dans son casino Taj Mahal, aujourd'hui en faillite, à Atlantic City, dans le New Jersey. Le directeur général de l'UFC, Dana White, est un proche allié de Trump. Trump fait l'objet d'autres poursuites judiciaires concernant des projets de construction à la Maison Blanche et ailleurs dans la capitale américaine, notamment son projet de construire une salle de bal de 8 361 m² sur le site de l'aile est qu'il avait fait démolir, et sa proposition de fermer et de rénover le John F. Kennedy Center for the Performing Arts.