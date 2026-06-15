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Ukraine: attaque massive sur Kiev, un joyau orthodoxe en feu
information fournie par AFP 15/06/2026 à 03:13

Les défenses ukrainiennes intercepent des missiles russes au-dessus de Kiev, le 15 juin 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Les défenses ukrainiennes intercepent des missiles russes au-dessus de Kiev, le 15 juin 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

L'un des lieux de culte du célèbre complexe orthodoxe de la Laure des grottes de Kiev est en feu après une attaque massive contre la capitale ukrainienne lundi, ont annoncé les autorités, au moment où plusieurs grandes villes sont visées par l'armée russe, comme Kharkiv où au moins cinq secouristes ont été tués.

Cette offensive de grande ampleur survient alors qu'une voie vers la paix s'est tout juste ouverte au Moyen-Orient après l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à leur guerre. Celle entre la Russie et l'Ukraine, en cours depuis février 2022, ne faiblit pas et les pourparlers pour y mettre fin patinent depuis des mois.

A Kiev, des habitants couraient dans les rues pour se mettre à l'abri, au moment où une lumière aveuglante illuminait le ciel rougi par les incendies, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a rapporté un incendie au niveau du toit de la cathédrale de la Dormition, l'une des églises que compte le célèbre complexe orthodoxe de la Laure des grottes de Kiev, après une attaque russe. Le chef de l'administration militaire locale, Timour Tkatchenko, a fustigé une "frappe directe" contre le site.

"Nous demandons des prières pour sauver ce sanctuaire de la destruction", s'est alarmé le métropolite Epiphane de Kiev, primat de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine, dénonçant un "crime contre l'humanité, l'Histoire, la chrétienté".

M. Klitschko a par ailleurs fait état de 18 blessés dont 11 hospitalisés, et de 140.000 habitants des quartiers nord privés d'électricité.

La grande ville de Kharkiv, dans le nord-est, a elle aussi subi des attaques de missiles. "Cinq secouristes des services d'urgence de l'Etat ont été tués en raison de frappes russes répétées alors qu'ils combattaient des incendies. Au moins cinq autres sont blessés", a écrit sur Telegram le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko.

Le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk (est), Oleksandr Ganzha, a annoncé que la ville de Dnipro était elle également visée, avec un blessé.

Zelensky et Poutine appellent Trump

Dimanche, les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine avaient appelé leur homologue américain Donald Trump au jour de son 80e anniversaire, notamment pour discuter du conflit en Ukraine.

M. Zelensky a précisé sur la plateforme X avoir "discuté des mesures susceptibles de contribuer à instaurer la paix dès maintenant", son conseiller Dmytro Lytvyn se félicitant devant la presse d'une "conversation plutôt riche" entre les deux dirigeants.

Le Kremlin, de son côté, a expliqué que la conversation entre MM. Poutine et Trump avait "principalement" porté sur les négociations de paix avec l'Iran.

S'agissant de la guerre en Ukraine, aucun cessez-le-feu durable n'a jamais pu être conclu en plus de quatre ans de combats. La Russie bombarde quotidiennement son voisin, tandis que Kiev multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques russes notamment.

Le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov a toutefois dit à la presse qu'il avait été "convenu que les représentants spéciaux du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui sont actuellement étroitement impliqués dans les affaires iraniennes, reviendraient bientôt en Russie".

Volodymyr Zelensky s'est lui-même entretenu le 8 juin avec MM. Witkoff et Kushner, soulignant l'importance de "redonner un élan à la diplomatie".

Guerre en Ukraine
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