Un juge américain propose de prolonger le délai de vente aux enchères de Citgo jusqu'à fin octobre

Le juge américain chargé de superviser la vente aux enchères des actions de la société mère du raffineur Citgo Petroleum a déclaré mardi qu'il était disposé à recevoir des informations sur l'offre recommandée comme gagnante jusqu'au 15 octobre, les arguments oraux étant présentés les 20 et 21 octobre et les réponses finales étant attendues pour le 28 octobre, selon un document déposé au tribunal. Le mois dernier, un officier de justice a recommandé une offre de 5,9 milliards de dollars émanant d'une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management, mais le juge du Delaware Leonard Stark n'a pas encore pris de décision définitive.