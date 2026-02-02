Un juge américain examinera la dernière contestation liée à un projet contre la pause de Trump dans l'éolien offshore

Un juge américain examinera lundi une demande de l'entreprise énergétique danoise Orsted ORSTED.CO visant à bloquer l'arrêt par l'administration Trump de son projet Sunrise Wind au large des côtes de New York.

La demande d'injonction préliminaire est la cinquième déposée par un promoteur éolien offshore depuis la pause du 22 décembre du ministère de l'Intérieur sur cinq baux éoliens offshore dans les eaux fédérales. L'agence a interrompu les travaux sur ces installations de plusieurs milliards de dollars en raison de problèmes de sécurité nationale liés aux interférences radar.

Orsted a dépensé ou engagé plus de 7 milliards de dollars à ce jour pour construire Sunrise Wind, a déclaré l'entreprise dans un document déposé au tribunal. Si l'ordre d'arrêt des travaux n'est pas levé d'ici au 6 février, le projet risque de perdre l'accès à un navire spécialisé nécessaire pour achever l'installation d'un câble offshore, a ajouté Orsted.

"Un tel retard retarderait à son tour la génération de revenus, compromettrait la viabilité financière du projet et créerait un risque substantiel d'annulation", a déclaré l'entreprise dans une requête en justice.

Le Ministère de l'Intérieur a fait valoir que la suspension était justifiée par de nouvelles informations classifiées concernant les risques pour la sécurité nationale liés à l'exploitation de parcs éoliens en mer.

Quatre projets, dont le projet Revolution Wind d'Orsted au large de Rhode Island, ont obtenu du tribunal l'autorisation de reprendre la construction pendant la durée des poursuites judiciaires.

L'audience de Sunrise Wind devant le tribunal de district de Washington se tiendra devant le juge Royce Lamberth, qui a accordé l'injonction à Revolution Wind en janvier.

Les promoteurs d'éoliennes en mer ont été confrontés à des perturbations répétées sous le président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces.

Sunrise Wind est situé à 30 miles à l'est de Long Island, dans l'État de New York, et est achevé à environ 45 %, selon Orsted. Une fois construit, le projet produira suffisamment d'électricité pour alimenter près de 600 000 foyers. Il devrait entrer en service dès le mois d'octobre.