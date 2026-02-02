 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Epstein : après Andrew, la chute de Peter Mandelson
information fournie par AFP 02/02/2026 à 20:26

(ARCHIVES) L'ex-ambassadeur britannique aux Etats-Unis Peter Mandelson lors d'une réception en l'honneur du Premier ministre Keir Starmer à Washington, le 26 février 2025 ( POOL / Carl Court )

(ARCHIVES) L'ex-ambassadeur britannique aux Etats-Unis Peter Mandelson lors d'une réception en l'honneur du Premier ministre Keir Starmer à Washington, le 26 février 2025 ( POOL / Carl Court )

L'ex-prince Andrew n'est pas seul au Royaume-Uni à être éclaboussé par l'affaire Epstein: depuis vendredi, les révélations embarrassantes sur les liens étroits entre l'ex-ministre Peter Mandelson et le pédocriminel américain se multiplient, qui pourraient sceller la chute de cette figure historique du Labour.

Conseils donnés à Jeffrey Epstein pour obtenir une réduction de taxe, relevés bancaires attestant de virements par le financier américain de 75.000 dollars à son bénéfice, et une photo le montrant en sous-vêtements aux côtés d'une femme en peignoir: les derniers documents publiés par le ministère américain de la Justice pourraient marquer le coup de grâce pour l'ancien commissaire européen de 72 ans.

Malgré les casseroles qui ont émaillé sa carrière - souvent pour des services rendus à ou obtenus de fréquentations contestables - Peter Mandelson semblait insubmersible, obtenant encore le poste d'ambassadeur à Washington du Premier ministre Keir Starmer en décembre 2024.

L'affaire Epstein l'avait déjà obligé à abandonner ce poste en septembre.

Mi-janvier, il avait dû s'excuser publiquement pour avoir maintenu son amitié avec Epstein après la condamnation de ce dernier en Floride en 2008 pour recours à des prostituées mineures.

Lundi, Keir Starmer a chargé le secrétaire général du gouvernement, Chris Wormald, d'"examiner toutes les informations disponibles concernant les contacts entre Peter Mandelson et Jeffrey Epstein pendant la période où il était ministre", soit de 2008 à 2010, a indiqué un porte-parole du gouvernement.

- "Menacer légèrement" -

Car d'après les derniers documents du ministère américain de la Justice, Peter Mandelson aurait fait profiter Epstein d'indiscrétions alors qu'il était ministre du Commerce du gouvernement de Gordon Brown: il lui aurait notamment transféré en 2009 un email interne, destiné au Premier ministre, sur la situation économique.

Et dans un autre échange d'emails de 2009 révélé par le Financial Times, Peter Mandelson semble suggérer à Epstein de demander au patron de JPMorgan de "menacer légèrement" le ministre britannique des Finances d'alors, afin d'obtenir la réduction d'une taxe sur les bonus des banquiers.

Celui qui fut l'un des architectes du New Labour avec Tony Blair a beau avoir annoncé dimanche soir qu'il quittait le parti travailliste, pour ne "pas causer davantage d'embarras au parti", Keir Starmer a estimé lundi qu'il "ne devrait plus" être membre de la Chambre des Lords, selon son porte-parole.

Le Premier ministre n'a toutefois pas de pouvoir décisionnaire en la matière, a rappelé ce porte-parole.

M. Mandelson a été nommé à la Chambre des Lords en 2008, mais s'était mis en congé de cette assemblée parlementaire fin janvier 2025, après sa nomination à Washington.

Interrogé dimanche par la BBC sur certaines des dernières révélations, M. Mandelson avait indiqué n'avoir aucun souvenir des virements de 75.000 dollars, et ne pas savoir si ces relevés étaient authentiques.

Il a aussi indiqué ne "pas parvenir à situer le lieu, ni à identifier la femme" en peignoir figurant sur la photo non datée.

- "Le frère dont j'ai toujours rêvé" -

Photo non datée, prise dans un lieu non divulgué et diffusée par le département de la Justice américain, le 30 janvier 2026, dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein, montrant l'ancien prince britannique Andrew à quatre pattes au-dessus d'une femme allongée sur le sol ( US DEPARTMENT OF JUSTICE / Handout )

Photo non datée, prise dans un lieu non divulgué et diffusée par le département de la Justice américain, le 30 janvier 2026, dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein, montrant l'ancien prince britannique Andrew à quatre pattes au-dessus d'une femme allongée sur le sol ( US DEPARTMENT OF JUSTICE / Handout )

Quant à Andrew, déjà déchu de ses titres royaux en octobre par son frère, le roi Charles III, les derniers documents du ministère américain de la Justice - de nouveaux emails et des photos de lui agenouillé et penché au-dessus d'une jeune femme allongée - n'ont fait qu'alimenter les soupçons d'une implication de l'ex-prince dans le trafic de jeunes femmes imputé à Epstein. Des soupçons toujours balayés par Andrew, qui a refusé jusqu'ici de répondre aux questions d'une commission du Congrès.

D'autant qu'après les accusations de Virginia Giuffre, une deuxième femme a affirmé avoir été envoyée par Epstein au Royaume-Uni pour avoir des relations sexuelles avec Andrew, selon l'avocat de cette dernière cité par la BBC.

L'ex-épouse d'Andrew, Sarah Ferguson, l'accompagne aussi dans sa chute.

Parmi les documents publiés vendredi figurent plusieurs courriels dans lesquels elle affiche son admiration pour le pédocriminel américain.

(ARCHIVES) L'ex-épouse du prince déchu Andrew, Sarah Ferguson, lors d'un gala de charité à Cannes (sud de la France), le 17 juillet 2025 ( AFP / Valery HACHE )

(ARCHIVES) L'ex-épouse du prince déchu Andrew, Sarah Ferguson, lors d'un gala de charité à Cannes (sud de la France), le 17 juillet 2025 ( AFP / Valery HACHE )

"Merci, Jeffrey, d'être le frère dont j'ai toujours rêvé", écrivait l'ancienne duchesse d'York à Jeffrey Epstein dans un email en 2009.

Quelques mois plus tard, elle expliquait au financier avoir "urgemment besoin de 20.000 livres" pour payer son loyer.

"Je ne trouve vraiment pas les mots pour décrire mon amour et ma gratitude pour ta générosité et ta gentillesse", écrivait-elle en janvier 2010. "Je suis à ton service. Epouse-moi", ajoutait-elle.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
307,955 USD NYSE +0,63%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

6 commentaires

  • 19:15

    Ils sont quand-même bien nombreux a avoir participé à ces réjouissances condamnables.Que du soit disant beau monde.Honteux

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, en meeting à La Bellevilloise, dans la capitale, le 14 janvier 2026 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Municipales à Paris: Grégoire promet un "choc d'offre" pour le logement
    information fournie par AFP 02.02.2026 21:43 

    Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, a dévoilé lundi ses propositions sur le logement qui promettent un "choc d'offre" et une meilleure régulation des "excès du marché" avec la création d'une "brigade du logement". Devant ... Lire la suite

  • Habitations d'une rue de Marseille, le 20 janvier 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Le mal-logement s'aggrave en France et s'impose dans la campagne des municipales
    information fournie par AFP 02.02.2026 21:37 

    Tous les signaux du mal-logement "sont au rouge" et se sont aggravés en 2025 selon le rapport annuel sur le sujet de la Fondation pour le logement, qui veut mobiliser les candidats aux élections municipales. Plus d'un million de personnes ne disposent pas de logement ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 2 février 2026 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le budget enfin adopté, Lecornu veut passer à autre chose
    information fournie par AFP 02.02.2026 21:33 

    Epilogue d'un pénible marathon parlementaire, le budget de l'Etat pour 2026 a été adopté définitivement lundi, après le rejet des deux dernières motions de censure contre le gouvernement, qui aura finalement fait passer le texte par 49.3 grâce à la mansuétude des ... Lire la suite

  • German Chancellor Friedrich Merz delivers a speech at the annual reception of the stock exchange operator Deutsche Boerse in Eschborn, western Germany, on February 2, 2026. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Merz insiste sur l'autonomie européenne vis-à-vis des Etats-Unis
    information fournie par AFP 02.02.2026 20:45 

    Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a insisté lundi sur la nécessité d'une autonomie renforcée, dans les secteurs stratégiques, de l'Union européenne par rapport aux Etats‑Unis. "Nous devons devenir plus souverains et plus indépendants, notamment sur le plan ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank