Un juge américain examinera la demande de Dominion de relancer le projet d'éoliennes offshore en Virginie interrompu par Trump

Un juge fédéral examinera vendredi s'il faut autoriser Dominion Energy D.N à reprendre la construction de son projet éolien offshore en Virginie, d'une valeur de 11,2 milliards de dollars, dans le cadre d'un procès contre l'administration Trump pour sa suspension de l'entreprise.

L'audience devant le tribunal de district fédéral de l'est de la Virginie sera la troisième fois cette semaine qu'un tribunal fédéral examinera la contestation par un développeur d'éoliennes offshore de l'ordonnance du 22 décembre du ministère de l'Intérieur .

Le projet Coastal Virginia Offshore Wind de Dominion est l'un des cinq projets que le ministère de l'Intérieur de Trump a mis en pause le mois dernier, en citant des informations classifiées sur les risques d'interférence radar pour la sécurité nationale.

Deux entreprises, Orsted ORSTED.CO du Danemark et Equinor EQNR.OL de Norvège, ont réussi à obtenir des juges fédéraux de Washington des ordonnances temporaires leur permettant de relancer la construction de projets dans le nord-est des États-Unis.

Ils ont fait valoir que la pause violait les lois fédérales relatives à la procédure administrative et aux droits de la défense, et qu'elle causerait un préjudice irréparable à leurs projets.

Les décisions de justice dans ces affaires représentent des enjeux importants pour les entreprises et leurs actionnaires, car elles pourraient permettre l'achèvement de projets de plusieurs milliards de dollars, mais les poursuites judiciaires sous-jacentes et l'aversion de l'administration pour l'éolien en mer continueront à créer de l'incertitude.

Les promoteurs de l'éolien en mer ont été confrontés à des perturbations répétées sous Trump, qui estime que les éoliennes sont laides, coûteuses et inefficaces.

Dominion a déjà dépensé près de 9 milliards de dollars pour le projet et risque de perdre 5 millions de dollars par jour pendant la pause, a-t-elle déclaré dans des documents déposés au tribunal.

L'installation est en construction depuis 2023 et devrait fournir suffisamment d'énergie pour alimenter 600 000 foyers.