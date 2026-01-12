Un juge américain examine le recours d'Orsted contre la pause de Trump en matière d'éoliennes offshore

Un juge américain examinera lundi la demande d'injonction de l'entreprise énergétique danoise Orsted

ORSTED.CO contre la décision de l'administration Trump d'interrompre son projet Revolution Wind, d'une valeur de 5 milliards de dollars, au large des côtes du Rhode Island.

L'action en justice de l'entreprise est l'une des nombreuses actions intentées par des entreprises d'éoliennes offshore et des États visant à annuler la suspension de cinq baux éoliens offshore par le ministère de l'Intérieur le 22 décembre, en raison de ce qu'il a déclaré être des préoccupations de sécurité nationale.

Les promoteurs d'éoliennes en mer ont dû faire face à des interruptions répétées de projets de plusieurs milliards de dollars sous le président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces.

Le projet est achevé à environ 87 % et devrait commencer à produire de l'électricité cette année, a déclaré Orsted.

Revolution Wind LLC est une coentreprise à parts égales entre Orsted et Skyborn Renewables de Global Infrastructure Partners. Orsted a également intenté un procès au nom de son projet Sunrise Wind au large de New York.

L'audience de lundi est la première de trois audiences d'injonction préliminaire qui se tiendront cette semaine dans le cadre de procès visant à bloquer la pause éolienne en mer. Les autres concernent le projet Empire Wind d'Equinor, au large de New York, et le projet Coastal Virginia Offshore Wind de Dominion.