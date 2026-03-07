À Saintes, les crues submergent la campagne municipale

Une grande roue dans un quartier de Saintes partiellement inondé en raison d'une crue de la Charente le 25 février 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Trêve électorale, campagne "tronquée": à Saintes, en Charente-Maritime, la crue exceptionnelle de février monopolise le débat et les candidats aux municipales rivalisent d'idées pour adapter la ville à une "inévitable" recrudescence du phénomène.

Près de 1.500 maisons ont été inondées dans cette commune de 25.000 habitants, où la Charente est restée en vigilance rouge puis orange durant une dizaine de jours. L'épisode a aussi impacté environ 400 entreprises et coûté plus d'un million et demi d'euros à la ville.

La plupart des candidats aux municipales ont fait une pause dans leur campagne, reportant meetings et présentation de leur liste.

Pour le maire sortant Horizons, Bruno Drapron, qui en est à la troisième crue majeure de son mandat, après celles de 2021 et 2023, "il ne faut pas forcément le voir comme une fatalité" mais savoir rebondir et faire de Saintes un "laboratoire" expérimentant diverses solutions face à ces inondations, amplifiées par le changement climatique.

Chaque hausse de 1°C des températures entraîne 7% d'augmentation de l'humidité de l'atmosphère, selon la formule de Clausius-Clapeyron, bien connue des météorologues.

Vue aérienne d'un quartier de Saintes partiellement inondé par la crue de la Charente, le 2 mars 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

M. Drapron, pompier professionnel de 56 ans, propose notamment de construire de grands parkings végétalisés et perméables, de verdir des sols dans les zones inondables, ou encore de mettre en place une assurance multirisques habitation, dans laquelle l'aléa des crues serait pris en charge par la ville ou l'intercommunalité.

- "Ça suffit" -

La baisse de la valeur de son bien, Sylvio D'Albret en est bien conscient. "Tout est en train de pourrir. Ça suffit, on ne peut plus continuer comme ça. À chaque crue, ma maison et tout le mobilier prend l'eau. Il faut vraiment trouver des solutions", s'exclame cet habitant de 70 ans.

Dans son quartier, la protection civile s'affairait encore à pomper l'eau dans les caves mardi et les habitants sortaient au soleil canapés et matelas trempés.

À la tête d'une liste d'union de la gauche, sauf LFI, Ludovic Norigeon, 36 ans, estime que les crues ont été "sous-estimées" dans le passé et qu'il faut travailler "à l'échelle de la gestion du fleuve", avec les différentes intercommunalités en amont de Saintes et l'EPTB Charente, l'établissement public de bassin.

S'il est élu, ce socialiste souhaite lancer "une réflexion avec une dimension de solidarité sociale" autour des zones les plus touchées, "des quartiers qui se sont paupérisés, avec des gens qui continuent d'y vivre par défaut".

Vue aérienne d'un quartier de Saintes partiellement inondé, le 2 mars 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"Il ne doit évidemment plus y avoir de nouvelles constructions. Il faut adapter les maisons quand c'est possible et réfléchir aussi au maintien ou pas de l'habitat dans ces zones-là, avec peut-être le rachat aux propriétaires de leurs maisons" au prix du foncier à Saintes, ajoute-t-il.

- "Promesses de campagne" -

Une idée partagée par le candidat LFI Rémy Catrou, le seul à avoir poursuivi sa campagne pendant les crues. "L'avenir de Saintes se prépare aujourd'hui", a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux, soulignant que "beaucoup" de ses colistiers étaient sur le terrain en train d'aider les sinistrés.

Passerelles, murs anti-inondations, portes étanches, mais aussi aménagements de la vallée de la Charente... Dans son local de campagne proche des quais, l'ancien maire Jean-Philippe Machon (2014-2020) déborde lui aussi d'idées mais déplore que son successeur, qui "a été surexposé médiatiquement (...) n'a(it) rien fait pendant six ans pour préserver la ville des inondations".

Le septuagénaire, à la tête d'une liste "sans étiquette", défend son propre bilan en assurant qu'à l'époque, "le dérèglement climatique n'était pas aussi perceptible".

Laurent Daviet, candidat et membre dissident de la majorité, regrette pour sa part que plusieurs élus d'opposition qui ont proposé leur aide aient "été tenus à l'écart" de la gestion des inondations.

Pendant ce temps, dans un bar-PMU, des sinistrés s'échangent des photos de leurs maisons abîmées. "Les municipales? Pfff... On n'a pas le temps cette année. Ce qu'on veut, ce sont des véritables solutions à long terme, pas des promesses de campagne", lance l'un d'eux.

Un point met d'accord tous les candidats: la ville ne pourra pas financer seule de tels projets et aura besoin du soutien du département, de la région et de l'État.