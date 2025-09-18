Un juge américain déclare valides les obligations vénézuéliennes en défaut de paiement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le juge Failla estime que les obligations 2020 de PDVSA sont valides en vertu du droit vénézuélien

*

Les actifs de Citgo menacés par la défaillance de PDVSA

*

L'audience au Delaware dans la vente aux enchères de la société mère Citgo reprend après une brève suspension pour révision de la décision

*

La décision pourrait aider à démêler la vente aux enchères de la société mère Citgo

(Ajout de détails tout au long du texte, mise à jour de l'audience de vente aux enchères au paragraphe 9, réactions au paragraphe 10) par Luc Cohen et Marianna Parraga

Un juge américain a confirmé jeudi la validité des obligations 2020 de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, ce qui a entraîné une brève suspension de l'audience dans le cadre d'une vente aux enchères séparée, organisée par le tribunal, d'actions de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum, détenu par le Venezuela.

Les obligations sont garanties par une participation majoritaire dans Citgo, qui est en fin de compte détenue par PDVSA, dont le siège est à Caracas. La compagnie pétrolière d'État a fait défaut sur les obligations en 2019, exposant le raffineur basé à Houston à un risque de saisie par les créanciers.

Les détenteurs d'obligations et les entreprises expropriées au Venezuela s'affrontent depuis des années sur le site devant les tribunaux américains pour récupérer les actifs du pays à l'étranger, en particulier son joyau Citgo, après avoir gagné des procédures d'arbitrage.

Après que Washington a sanctionné PDVSA en 2019 dans le cadre de ses efforts pour évincer le président vénézuélien Nicolas Maduro, Citgo a rompu ses liens avec PDVSA et le contrôle duraffineur a été repris par l'opposition politique vénézuélienne par l'intermédiaire de conseils de surveillance.

L'opposition a cherché à protéger Citgo et d'autres actifs contre les créanciers cherchant à obtenir réparation pour des dettes non remboursées ou des actifs expropriés. L'opposition avait fait valoir que les obligations 2020 n'avaient pas été correctement émises en vertu de la loi vénézuélienne.

Jeudi, la juge de district américaine Katherine Polk Failla, à Manhattan, a décidé que les obligations avaient bien été émises en bonne et due forme. Elle avait déclaré que les obligations étaient valables en 2020, mais une cour d'appel a ensuite ordonné un nouvel examen.

Après la décision de Mme Failla, la dernière audience d'une vente aux enchères séparée d'actions de la société mère de Citgo devant le juge de district américain Leonard Stark ( ) dans le Delaware a été suspendue temporairement pour permettre au tribunal d'examiner l'impact de la décision du juge new-yorkais.

La vente aux enchères, dans laquelle 15 sociétés et détenteurs d'obligations sont à la recherche des actifs de Citgo, devrait déterminer l'avenir du septième raffineur américain. Les premiers candidats comprennent une unité du mineur Gold Reserve GRZ.V et Amber Energy, une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management. La décision concernant l'adjudicataire est en suspens.

Lorsque l' audience a repris heures plus tard, certains avocats ont pressé Stark d'approuver un accord de vente clé avec Amber, qui comprend un pacte de 2,1 milliards de dollars pour payer les détenteurs d'obligations, et d'autres ont proposé qu'il maintienne les deux offres sur la table.

Gold Reserve a déclaré dans un communiqué qu'elle examinait l'impact potentiel de la décision sur la société. Amber n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les représentants des détenteurs d'obligations 2020 ont refusé de commenter.

Les avocats défendant le Venezuela avaient déclaré en début de semaine dans la salle d'audience de Stark qu'ils pourraient faire appel si la validité des obligations 2020 était réaffirmée. Après la décision de M. Failla, les conseils d'administration de Citgo ont organisé une réunion urgente avec leurs avocats pour planifier les actions à entreprendre, a déclaré une source proche des préparatifs.

La procédure de vente devant Stark en est à son quatrième jour. Le juge n'a pas encore pris de décisions importantes sur les questions de procédure en suspens.