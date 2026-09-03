 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un juge américain bloque la tentative de l'EPA de soumettre au Congrès les règles californiennes relatives aux émissions des véhicules
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 03:42
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Aucun commentaire immédiat de l'EPA; détails de la décision aux paragraphes 4 à 12)

par David Shepardson

Mercredi, un juge de Washington a empêché l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) de transmettre au Congrès, contrôlé par les républicains, les règles californiennes historiques relatives aux émissions des véhicules en vue d'une éventuelle abrogation.

Les quatre dérogations transmises par l’EPA au Congrès pour examen accordaient à la Californie le pouvoir d’adopter ses propres normes d’émissions pour les voitures et les camions, ainsi que pour les équipements de jardinage. L’administration Trump a mené une offensive sur plusieurs fronts pour priver la Californie de la possibilité d’exiger des véhicules plus propres et davantage électriques. L’EPA et le Congrès ont également adopté des règles facilitant la vente, par les constructeurs automobiles, d’un plus grand nombre de voitures et de camions à essence, tout en rendant l’achat de véhicules électriques plus coûteux.

Si l’administration Trump parvient à ses fins, cela empêcherait indéfiniment la Californie de réglementer les émissions d’échappement et un futur président démocrate ne pourrait pas rétablir facilement ses pouvoirs réglementaires.

En juin, l’EPA a déclaré que les dérogations relatives aux émissions des véhicules accordées à la Californie par la loi fédérale sur la qualité de l’air (Clean Air Act) sous les administrations démocrates précédentes auraient dû être transmises aux législateurs en vertu de la loi sur l’examen parlementaire (Congressional Review Act) (CRA), ce qui permettrait au Sénat américain de les abroger à la majorité simple plutôt qu’à la majorité qualifiée de 60 voix requise pour la plupart des textes législatifs.

La CRA ne permet l’abrogation que des règlements. La Californie a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral pour bloquer cette mesure, arguant qu’il était illégal de soumettre ces dérogations au Sénat en vertu de la CRA, puisqu’il s’agissait de dérogations et non de règlements.

L’État a souligné qu’une dérogation avait été approuvée en 2009.

La juge fédérale de district Beryl Howell a déclaré, dans une décision d’injonction préliminaire, que l’EPA avait exhorté le tribunal à “se livrer à une double pensée orwellienne” en sollicitant cette approbation et en affirmant que l’agence ignorait de graves incohérences.

“L’EPA ne peut pas tenir un discours au Congrès tout en ignorant les conséquences de la reclassification de ces dérogations en règlements”, a déclaré Mme Howell. “Ce genre de manœuvres peut sembler être une stratégie politique astucieuse, mais il sape le respect sincère de la loi.”

Elle a ordonné à l’EPA “de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de son pouvoir pour rétablir le statu quo” avant le mois de juin.

L’EPA n’a pas immédiatement réagi.

Andy Su, avocat à l’Environmental Defense Fund, a salué cette décision, affirmant qu’elle contribuerait à “protéger les mesures de sauvegarde essentielles sur lesquelles 40 millions de Californiens comptent depuis longtemps pour réduire la pollution, protéger la santé et réaliser des économies”.

Les législateurs s’apprêtaient à voter sur ces dérogations dès la fin de ce mois.

L’année dernière, le Congrès a retiré à la Californie le pouvoir d’interdire les véhicules à essence après 2035, après que Toyota 7203.T , General Motors GM.N et d’autres constructeurs automobiles ont fait pression pour obtenir un allègement des réglementations de l’État en matière d’émissions.

Cette décision a été prise après que l’EPA a transmis ces dérogations au Congrès en vue de leur abrogation. Un recours judiciaire distinct intenté par la Californie contre cette mesure est en cours.

Environnement
Véhicules électriques

Valeurs associées

FORD MOTOR
14,145 USD NYSE +2,28%
GENERAL MOTORS
84,880 USD NYSE -0,86%
STELLANTIS
4,512 EUR MIL -2,79%
TESLA
357,0100 USD NASDAQ +0,26%
TOYOTA MOTOR
17,100 EUR Tradegate -0,35%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -50,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,41 +0,03%
Or
4 420,31 +0,75%
CAC 40
8 280,63 -0,26%
EUR/USD SPOT
1,15918 +0,03%
TOTALENERGIES
78,3 +0,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank