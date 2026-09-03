Un juge américain bloque la tentative de l'EPA de soumettre au Congrès les règles californiennes relatives aux émissions des véhicules

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(Aucun commentaire immédiat de l'EPA; détails de la décision aux paragraphes 4 à 12)

par David Shepardson

Mercredi, un juge de Washington a empêché l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) de transmettre au Congrès, contrôlé par les républicains, les règles californiennes historiques relatives aux émissions des véhicules en vue d'une éventuelle abrogation.

Les quatre dérogations transmises par l’EPA au Congrès pour examen accordaient à la Californie le pouvoir d’adopter ses propres normes d’émissions pour les voitures et les camions, ainsi que pour les équipements de jardinage. L’administration Trump a mené une offensive sur plusieurs fronts pour priver la Californie de la possibilité d’exiger des véhicules plus propres et davantage électriques. L’EPA et le Congrès ont également adopté des règles facilitant la vente, par les constructeurs automobiles, d’un plus grand nombre de voitures et de camions à essence, tout en rendant l’achat de véhicules électriques plus coûteux.

Si l’administration Trump parvient à ses fins, cela empêcherait indéfiniment la Californie de réglementer les émissions d’échappement et un futur président démocrate ne pourrait pas rétablir facilement ses pouvoirs réglementaires.

En juin, l’EPA a déclaré que les dérogations relatives aux émissions des véhicules accordées à la Californie par la loi fédérale sur la qualité de l’air (Clean Air Act) sous les administrations démocrates précédentes auraient dû être transmises aux législateurs en vertu de la loi sur l’examen parlementaire (Congressional Review Act) (CRA), ce qui permettrait au Sénat américain de les abroger à la majorité simple plutôt qu’à la majorité qualifiée de 60 voix requise pour la plupart des textes législatifs.

La CRA ne permet l’abrogation que des règlements. La Californie a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral pour bloquer cette mesure, arguant qu’il était illégal de soumettre ces dérogations au Sénat en vertu de la CRA, puisqu’il s’agissait de dérogations et non de règlements.

L’État a souligné qu’une dérogation avait été approuvée en 2009.

La juge fédérale de district Beryl Howell a déclaré, dans une décision d’injonction préliminaire, que l’EPA avait exhorté le tribunal à “se livrer à une double pensée orwellienne” en sollicitant cette approbation et en affirmant que l’agence ignorait de graves incohérences.

“L’EPA ne peut pas tenir un discours au Congrès tout en ignorant les conséquences de la reclassification de ces dérogations en règlements”, a déclaré Mme Howell. “Ce genre de manœuvres peut sembler être une stratégie politique astucieuse, mais il sape le respect sincère de la loi.”

Elle a ordonné à l’EPA “de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de son pouvoir pour rétablir le statu quo” avant le mois de juin.

L’EPA n’a pas immédiatement réagi.

Andy Su, avocat à l’Environmental Defense Fund, a salué cette décision, affirmant qu’elle contribuerait à “protéger les mesures de sauvegarde essentielles sur lesquelles 40 millions de Californiens comptent depuis longtemps pour réduire la pollution, protéger la santé et réaliser des économies”.

Les législateurs s’apprêtaient à voter sur ces dérogations dès la fin de ce mois.

L’année dernière, le Congrès a retiré à la Californie le pouvoir d’interdire les véhicules à essence après 2035, après que Toyota 7203.T , General Motors GM.N et d’autres constructeurs automobiles ont fait pression pour obtenir un allègement des réglementations de l’État en matière d’émissions.

Cette décision a été prise après que l’EPA a transmis ces dérogations au Congrès en vue de leur abrogation. Un recours judiciaire distinct intenté par la Californie contre cette mesure est en cours.