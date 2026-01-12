Un juge américain autorise l'entreprise danoise Orsted à reprendre le projet d'éoliennes offshore de Rhode Island interrompu par Trump

(Ajoute des détails et des citations de l'audience, des bylines) par Blake Brittain et Nichola Groom

Un juge fédéral a autorisé lundi le développeur danois d'éoliennes offshore Orsted ORSTED.CO à reprendre les travaux sur son projet Revolution Wind presque achevé, que l'administration du président américain Donald Trump a interrompu avec quatre autres projets le mois dernier.

La décision du juge de district américain Royce Lamberth constitue un revers juridique pour M. Trump, qui a cherché à bloquer l'expansion de l'éolien en mer dans les eaux fédérales.

Le procès Revolution Wind d'Orsted est l'un des nombreux procès intentés par des sociétés éoliennes offshore et des États qui cherchent à annuler la suspension de cinq baux éoliens offshore par le ministère de l'Intérieur le 22 décembre, en raison de ce qu'il a déclaré être des problèmes de sécurité nationale.

Le ministère de l'Intérieur et Orsted n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les avocats du gouvernement avaient fait valoir que la suspension était justifiée par de nouvelles informations classifiées concernant l'impact de l'éolien offshore sur la sécurité nationale, révélées par le ministère de la Défense en novembre.

M. Lamberth a rejeté l'argument de l'administration selon lequel les préoccupations en matière de sécurité nationale justifiaient l'arrêt du projet, qui, selon lui, subirait un préjudice irréparable sans injonction.

"Vous voulez tout arrêter, ce qui leur coûte un million et demi par jour, pendant que vous décidez de ce que vous voulez faire?" M. Lamberth, qui a été nommé par l'ancien président Ronald Reagan, a demandé à l'avocat du ministère de la Justice, Peter Torstensen, au cours de l'audience.

Janice Schneider, avocate de Revolution Wind, a soutenu que la pause du gouvernement avait violé les lois fédérales régissant la procédure administrative et les droits de la défense, ajoutant que le promoteur n'avait pas été en mesure d'examiner l'évaluation classifiée de l'énergie éolienne en mer.

"Cette Cour devrait être très sceptique quant aux véritables motivations du gouvernement dans cette affaire", a déclaré Mme Schneider.

Les développeurs d'éoliennes en mer , dont Orsted , ont été confrontés à des perturbations répétées de projets de plusieurs milliards de dollars sous le président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces.

Le projet est achevé à environ 87 % et devrait commencer à produire de l'électricité cette année, a déclaré Orsted.

Revolution Wind LLC est une coentreprise à parts égales entre Orsted et Skyborn Renewables de Global Infrastructure Partners. Orsted a également intenté un procès au nom de son projet Sunrise Wind au large de New York.

L'audience de lundi était la première de trois audiences d'injonction préliminaire qui se tiendront cette semaine dans le cadre de procès visant à bloquer la pause éolienne en mer. Les autres concernent le projet Empire Wind d'Equinor, au large de New York, et le projet Coastal Virginia Offshore Wind de Dominion.