Tesla poursuivie en justice suite à un accident mortel au Texas lié au système Autopilot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon une plainte, le conducteur d'une Model 3 utilisait le système Autopilot avant l'accident

* Une grand-mère de 76 ans, coincée chez elle, est décédée par la suite

* La NHTSA a enquêté sur des dizaines d'accidents impliquant des Tesla liés aux systèmes d'aide à la conduite

* Tesla n'a pas souhaité faire de commentaire, mais a indiqué que le conducteur roulait à vive allure

par Jonathan Stempel

Tesla TSLA.O a été poursuivie en justice par la famille d’une grand-mère texane de 76 ans tuée la semaine dernière lorsqu’un conducteur utilisant le système d’aide à la conduite automatisé de sa Model 3 a percuté sa maison située dans la banlieue de Houston, ont déclaré les avocats de la famille. Selon une plainte déposée mardi, le constructeur de véhicules électriques d’Elon Musk devrait être tenu responsable du décès par négligence de Martha Avila, en raison de sa négligence grave et de son manquement à l’obligation d’avertir que ses systèmes Autopilot et Full Self-Driving étaient défectueux.

La fille de Mme Avila, Jennifer Barbour, et son mari, Justin Barbour, ont déclaré que le conducteur de la Model 3, Michael Butler, avait indiqué aux forces de l'ordre avoir activé le système Autopilot avant de percuter le mur avant de la maison de Mme Avila à Katy, au Texas, le 19 juin, la coinçant.

Elle est décédée plus tard dans un hôpital voisin, selon la plainte. Justin Barbour a déclaré avoir lui aussi été blessé.

La plainte déposée devant un tribunal d’État du comté de Harris, au Texas, réclame plus d’un million de dollars de dommages-intérêts, ainsi que des dommages-intérêts punitifs reflétant le prétendu « mépris imprudent de Tesla face à un risque substantiel de blessures corporelles graves ».

Tesla et Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Musk, l’homme le plus riche du monde, a publié lundi soir sur X: « Le FSD roule lentement dans les rues du quartier et il s’agissait là d’un accident à grande vitesse! »

Ashok Elluswamy, vice-président chargé des logiciels d’IA chez Tesla, a publié séparément sur X que « le conducteur a désactivé manuellement le mode de conduite autonome en appuyant à fond sur la pédale d’accélérateur, jusqu’à 100 %, dans cette zone résidentielle ».

DES DIZAINES D'ENQUÊTES SUR TESLA L’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) mène actuellement une enquête sur cet accident.

Depuis 2016, elle a ouvert près de 50 enquêtes spéciales sur des accidents impliquant des véhicules Tesla et pour lesquels on soupçonne l’implication de systèmes avancés d’aide à la conduite. Environ deux douzaines de décès ont été signalés.

En mars, la NHTSA a élargi son enquête à 3,2 millions de Tesla équipées du système « Full Self-Driving », craignant que celui-ci ne parvienne pas à détecter les dangers ou à avertir les conducteurs en cas de mauvaise visibilité.

Et en 2023, Tesla a procédé au rappel d’environ 2 millions de véhicules, soit la quasi-totalité de ses véhicules électriques circulant sur les routes américaines, afin de mieux garantir que les conducteurs restent attentifs lorsqu’ils utilisent l’Autopilot. Tesla a déclaré que l’Autopilot permet aux véhicules de diriger , d’accélérer et de freiner dans leur voie, tandis que la fonction « Full Self-Driving » permet aux véhicules de respecter les feux de signalisation et de changer de voie.

Le constructeur automobile a également précisé que ces deux technologies nécessitent des conducteurs « pleinement attentifs », les mains sur le volant.

M. Butler est également mis en cause dans le procès intenté par les Barbours. On ignore s’il est représenté par un avocat. Les tentatives pour le joindre n’ont pas abouti dans l’immédiat.

Les avocats des Barbours n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.