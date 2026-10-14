Un ingénieur saoudien d'OpenAI arrêté par le FBI pour avoir installé un dispositif d'enregistrement clandestin, selon le ministère américain de la Justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI affirme avoir utilisé son IA interne pour identifier l'employé et déterminer l'origine de l'appareil

* Selon l'entreprise, rien n'indique que l'employé ait accédé à des données sensibles ou en ait volé

* OpenAI a saisi le FBI de cette affaire, qui poursuit son enquête

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 5, 7 et 11-12)

par Jaspreet Singh

Des agents fédéraux américains ont arrêté un ressortissant saoudien employé comme ingénieur chez OpenAI et l’ont inculpé d’avoir installé un dispositif d’enregistrement audio dissimulé dans une salle de réunion de la direction de cette entreprise spécialisée dans l’IA, a déclaré mardi le ministère de la Justice.

Cette affaire met en lumière les préoccupations croissantes en matière de sécurité liées à la recherche sensible sur l’IA, alors que les entreprises et les gouvernements se livrent une concurrence acharnée pour s’adjuger les talents et les technologies susceptibles de leur conférer des avantages économiques et stratégiques.

Abdulrahman Alfozan, 35 ans, travaillait comme ingénieur chez OpenAI depuis juillet 2025, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué.

OpenAI a découvert le 30 septembre le dispositif d’enregistrement branché sur un port USB situé à l’arrière d’un téléviseur dans une salle de réunion de la direction, dans l’un de ses bâtiments de San Francisco, selon le ministère.

Cet appareil de la taille d’un pouce, équipé d’un microphone et pouvant se connecter à une caméra, était dissimulé dans du papier toilette, selon la plainte déposée par le FBI. Il avait été installé vers le 28 septembre; les données qu’il contenait étaient cryptées et inaccessibles. Les enquêteurs ont par la suite trouvé un appareil similaire, fabriqué sur mesure, dans le sac personnel d’Alfozan.

OpenAI a déclaré dans un message publié sur X avoir utilisé ses modèles d’IA internes pour identifier la personne responsable de la mise en place du dispositif et remonter à sa source.

L’entreprise a déclaré disposer de preuves indiquant que l’employé avait l’intention de placer d’autres dispositifs d’enregistrement dans des zones sensibles de ses bureaux afin d’enregistrer secrètement des réunions.

“À l’heure actuelle, rien n’indique que cette personne ait accédé de manière inappropriée aux poids des modèles, au code source ou aux données clients, ni qu’elle en ait exfiltré des éléments. L’employé a été licencié”, a déclaré l’entreprise.

OpenAI a saisi le FBI de cette affaire, qui poursuit son enquête. L’ambassade d’Arabie saoudite aux États-Unis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

“Abdulrahman Alfozan aurait dissimulé un dispositif d’enregistrement clandestin dans la salle de conférence de la direction de son employeur afin de capter secrètement des communications sensibles concernant la technologie de super-intelligence de l’entreprise”, a déclaré le directeur du FBI, Kash Patel, dans un communiqué.

Selon la plainte déposée par le FBI, M. Alfozan aurait également utilisé un agent de productivité basé sur l’IA pour rechercher des informations sur les calendriers et les capacités des salles de réunion pendant environ un mois, jusqu’au 16 septembre. Il est résident permanent légal aux États-Unis depuis septembre 2020.

S'il est reconnu coupable, M. Alfozan encourt jusqu'à cinq ans de prison, une amende de 250 000 dollars et trois ans de liberté surveillée.

D’après son profil LinkedIn, Alfozan a étudié au Massachusetts Institute of Technology et à l’université de Californie à Berkeley. Il a auparavant travaillé chez Meta et Microsoft.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les informations mentionnées dans son profil LinkedIn.

OpenAI a déclaré vendredi avoir licencié trois chercheurs après qu’une enquête a révélé qu’ils avaient enfreint les règles de l’entreprise relatives au traitement des informations sensibles.

Les chercheurs, Jasmine Wang, Tomek Korbak et Mikita Balesni, ont par la suite publié une lettre détaillant les circonstances de leur licenciement et faisant valoir que ces licenciements soudains risquaient de semer le doute parmi les employés et de nuire à une culture dans laquelle les chercheurs pouvaient faire part de leurs préoccupations en matière de sécurité.