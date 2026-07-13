Un ingénieur d'origine iranienne condamné aux États-Unis pour avoir exporté de la technologie vers l'Iran

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* Un jury fédéral de Boston condamne Mahdi Sadeghi pour des chefs d'accusation liés aux sanctions

* Le prononcé de la peine est prévu pour le 13 octobre

* Le procès avait été reporté en raison du déclenchement de la guerre en Iran

par Nate Raymond

Un ingénieur d'origine iranienne a été reconnu coupable lundi par un tribunal américain d'avoir conspiré en vue d'exporter illégalement une technologie pouvant être utilisée dans des drones militaires vers une entreprise iranienne comptant parmi ses clients le Corps des gardiens de la révolution islamique.

Mahdi Sadeghi, qui possède la double nationalité américano-iranienne et réside à Natick, dans le Massachusetts, et qui travaillait chez Analog Devices avant son arrestation en décembre 2024, a été reconnu coupable par un jury fédéral de Boston de trois chefs d’accusation, dont celui de complot en vue d’exporter de la technologie vers l’Iran en violation des sanctions américaines.

Le jury a déclaré M. Sadeghi non coupable de deux autres chefs d’accusation alléguant des violations de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act). La juge fédérale de district Indira Talwani a fixé la date de sa condamnation au 13 octobre.

Les avocats de M. Sadeghi ont refusé de faire tout commentaire. Ils avaient fait valoir lors du procès qu’il était innocent et qu’il n’avait aucune raison de mettre en péril sa carrière et la vie qu’il s’était construite aux États-Unis en enfreignant la loi. Les procureurs ont inculpé M. Sadeghi aux côtés d’un homme d’affaires iranien qui, selon eux, dirigeait une entreprise fabriquant un système de navigation utilisé dans les drones militaires iraniens, dont l’un a frappé un avant-poste américain en Jordanie en janvier 2024. L’attaque menée par des militants soutenus par l’Iran a tué trois militaires américains et en a blessé plus de 40 autres. L’homme d’affaires, Mohammad Abedini, a été arrêté en Italie à la demande du gouvernement américain, mais a été libéré en janvier 2025 après que l’Iran eut détenu un journaliste italien, qui a lui aussi été libéré par la suite, lors d’un incident qui a attiré l’attention internationale.

Sadeghi, âgé de 43 ans, a été jugé seul pour les chefs d’accusation retenus contre lui, dont aucun ne concernait l’attaque en Jordanie. Le juge chargé de l’affaire a interdit aux procureurs de présenter des éléments de preuve relatifs à l’incident jordanien lors de son procès afin d’éviter tout “préjugé injuste”.

Au lieu de cela, l’affaire s’est concentrée sur ce que les procureurs ont présenté comme les efforts de Sadeghi pour se procurer et exporter illégalement de la technologie, en particulier des capteurs, depuis Analog Devices vers la société d’Abedini basée en Iran, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co, ou SDRA, qui fabriquait le système de navigation.

Les procureurs ont affirmé que, sur recommandation de Sadeghi, Analog Devices avait commencé à collaborer avec une société basée en Suisse fondée par Abedini en 2019 et lui avait expédié des composants électroniques, sans savoir que celle-ci acheminerait vers l’Iran la technologie de cette entreprise mondiale de semi-conducteurs basée dans le Massachusetts.

Les avocats de la défense ont fait valoir que toutes les transactions commerciales étaient légitimes et transparentes, et que la société suisse d’Abedini était une véritable entreprise spécialisée dans la technologie de suivi de mouvement, et non la “fausse façade” décrite par les procureurs.

Le procès de M. Sadeghi avait été reporté de plusieurs mois en raison des craintes quant à la capacité de constituer un jury impartial après le début de la guerre en Iran. Dans son exposé introductif du 23 juin, l’avocat de la défense Daniel Marx avait exhorté les jurés “à juger M. Sadeghi sur la base des preuves présentées dans cette salle d’audience, et non en fonction de ce qui se passe dans le reste du monde”.