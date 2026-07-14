Etats-Unis: la police de l'immigration impliquée dans une nouvelle mort par balle

Des agents du FBI enquêtent à l'endroit où un homme a été tué par un agent de l'ICE à Biddeford dans le Maine, le 13 juillet 2026 ( AFP / Joseph Prezioso )

Un agent de la police américaine de l'immigration (ICE) a tué par balle lundi un homme, identifié par des groupes de défense des droits humains comme un Colombien de 26 ans, dans le Maine (nord-est).

Ce décès survenu à Biddeford, ville de 22.000 habitants, a eu lieu une semaine après qu'un agent de l'ICE a abattu un Mexicain au Texas, alimentant la colère contre cette agence chargée de mettre en œuvre la politique de répression de l'immigration de Donald Trump.

Un porte-parole de l'ICE a expliqué que la victime, "un étranger en situation irrégulière faisant l'objet d'une décision définitive d'expulsion", avait tenté de se soustraire à un contrôle routier lors d'une opération le visant. "Craignant pour la sécurité du public, un agent a fait usage de son arme", touchant le conducteur du véhicule, qui est décédé des suites de ses blessures, a ajouté le porte-parole.

Le bureau du procureur général du Maine avait précédemment indiqué que "la personne visée avait tenté de prendre la fuite au volant d'un véhicule en direction de l'agent" qui a ouvert le feu.

Il avait ajouté que le policier serait placé en congé administratif, conformément au protocole applicable après une fusillade impliquant un membre des forces de l'ordre. Le FBI a indiqué avoir ouvert une enquête.

Un témoin, Daniel Boucher, a rapporté à l'AFP qu'il était chez lui quand il a entendu plusieurs coups de feu.

Par une fenêtre de son domicile, il a alors vu une petite berline heurtée par un SUV blanc. Puis il raconte qu'un agent de l'ICE a ensuite sorti le conducteur du premier véhicule et l'a allongé au sol.

Des habitants manifestent à Biddeford dans le Maine après la mort d'un homme tué par un agent de la police de l'immigration, le 13 juillet 2026. ( AFP / Joseph Prezioso )

"La personne avait la tête et le visage ensanglantés. C'était vraiment terrible. À ce moment-là, j'ai clairement entendu la victime dire : +J'ai essayé de m'arrêter+, ou quelque chose dans ce genre-là". Puis elle est morte quelques secondes plus tard.

"ICE dehors!"

Deux associations, la Maine Immigrants' Rights Coalition et Presente Maine, qui ont conjointement identifié la victime, ont indiqué que l'homme était autorisé à travailler aux États-Unis.

"Nous ne laisserons pas cette mort être réduite à une simple note de bas de page dans les statistiques de cette administration", a déclaré Crystal Cron, directrice exécutive de Presente Maine.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS), dont dépend l'ICE, n'a pas immédiatement commenté.

Le sénateur du Maine Angus King a déclaré aux journalistes avoir appris du ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, avec lequel il s'est entretenu, que la victime faisait l'objet d'un mandat d'arrêt lié à son statut migratoire.

Il a réclamé une "enquête complète, transparente et ouverte".

Sur place, un périmètre de sécurité a été établi dans cette rue résidentielle.

Des manifestants ont défilé dans le secteur avec des pancartes proclamant "ICE dehors!" avant de se rassembler devant les bureaux de l'autre sénatrice du Maine, Susan Collins, membre du Parti républicain.

"Une personne est morte, et ses proches ainsi que les habitants de notre communauté méritent des réponses claires sur ce qui s'est passé", a déclaré le maire de Biddeford, Liam LaFountain, dans un communiqué.

"Je mesure la peur et l'incertitude qu'un événement d'une telle ampleur a suscitées dans notre ville", a-t-il ajouté.

Chargés de mettre en œuvre la campagne d'expulsions massives voulue par Donald Trump, les agents de l'ICE, lourdement armés et le plus souvent masqués, font l'objet de critiques à travers le pays en raison de leurs méthodes jugées agressives, ainsi qu'après la mort par balle de deux citoyens américains à Minneapolis cette année.