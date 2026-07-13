Incendie en Espagne : neuf étrangers parmi les 13 victimes

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'adresse aux médias aux côtés du président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno (d), au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería, le 13 juillet 2026, après un incendie de forêt meurtrier ( AFP / JORGE GUERRERO )

Neuf étrangers, cinq Britanniques, trois Belges et une Française, figurent parmi les victimes de l'incendie en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, qui a coûté la vie à au moins 13 personnes, ont annoncé lundi les autorités de ce pays en première ligne du réchauffement climatique.

Madrid demeure prudente quant au nombre total de disparus tant que les autopsies de tous les corps retrouvés ne sont pas achevées, avec encore plusieurs dépouilles à identifier.

Les services d'urgence avaient initialement retrouvé 12 corps tellement défigurés par les flammes qu'il a fallu recourir à des prélèvements génétiques pour les identifier.

L'entité publique en charge de l'identification des corps (CID) a finalement annoncé lundi, dans un nouveau communiqué, les nationalités de dix de ces victimes: cinq Britanniques, trois Belges, une Française, ainsi qu'un Espagnol.

Le nombre de victimes britanniques confirmées s'élève désormais à cinq, après que les autorités régionales d'Andalousie ont annoncé dimanche qu'une Britannique de 93 ans, blessée dans l'incendie, était décédée à l'hôpital.

Les corps de trois victimes restent non identifiés.

Outre les 13 décès désormais établis, l'inconnue demeure sur d'autres potentielles victimes, même si les recherches des derniers jours n'ont rien donné, selon les autorités.

Plus tôt lundi, le CID avait indiqué lundi avoir reçu "10 signalements" de la part de familles à la recherche de proches.

"Prévenir" pour mieux "réagir"

Une voiture calcinée dans une zone touchée par un incendie de forêt meurtrier à Almocaizar, dans la province d'Almería, le 12 juillet 2026 en Espagne A wildfire that has killed at least 12 people in southern Spain was close to being brought under control Sunday, allowing hundreds of evacuated residents to return home as firefighters worked to fully stabilise the blaze, offficials said. Authorities have kept the death toll at 12 and cautioned that the number of missing people remains uncertain until autopsies and the identification of recovered bodies are completed. ( AFP / Jose JORDAN )

L'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C, créant des conditions favorables à des feux dévastateurs.

Jeudi, après la chute d'un câble électrique le long d'une route, les flammes ont ravagé 7.000 hectares dans un massif boisé proche de la Méditerranée, allant au rythme destructeur d'environ 100 mètres par minute et tuant 13 personnes.

L'incendie est désormais "contrôlé" et "la plupart des maisons ont pu être sauvées", a annoncé lundi soir le président régional andalou Juan Manuel Moreno.

Il laisse derrière lui un paysage de dévastation, avec de nombreuses carcasses de voitures calcinées sur les routes.

En déplacement lundi sur les lieux de l'incendie, l'un des plus meurtriers de l'histoire récente de l'Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a exhorté la population à être plus consciente et à agir en amont des feux de forêt: "Nous ne devons pas seulement réagir lorsque ces incendies se produisent, mais nous devons aussi prévenir".

L'an passé, "un tiers de la superficie totale brûlée en Europe" l'a été en Espagne, a-t-il rappelé d'un ton grave, insistant sur le fait que "les effets de l'urgence climatique s'aggravent" et alertant sur l'"été compliqué" à venir.

"Alerter"

Depuis le centre de commandement des secours, Juan Manuel Moreno, a également appelé les Espagnols à être pro-actifs et à "alerter en cas de fumée".

Il a appelé à être "vigilant face aux comportements suspects lorsqu'une personne peut avoir un comportement de pyromane" et évoqué la mise en place de formations à l'école aux bons réflexes en cas d'incendie.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez salue le président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno (g), à son arrivée au poste de commandement à Turre, dans la province d'Almería, le 13 juillet 2026, après un incendie de forêt meurtrier ( AFP / JORGE GUERRERO )

La région qu'il dirige est ces derniers jours sous les critiques de certaines familles des victimes qui déplorent leur inaction juste avant et au moment du sinistre.

En Espagne, les compétences en matière de lutte contre les catastrophes relèvent en premier lieu des communautés autonomes, mais l'Etat central à Madrid peut être sollicité et intervenir quand la situation s'aggrave.

Dimanche, après trois jours terribles, le feu a été stabilisé, permettant le retour chez eux des 1.500 évacués.

Fin mai, Pedro Sanchez avait assuré que l'Espagne allait déployer durant l'été "le plus important" dispositif jamais mobilisé contre les incendies face à "une menace (qui) ne cesse de croître", sans détailler les moyens financiers alloués.

En 2025, plus de 393.000 hectares y ont été ravagés par les flammes, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis), le pire bilan de l'histoire récente de l'Espagne.