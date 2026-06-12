Un incident de sécurité informatique chez Novo Nordisk

Novo Nordisk indique avoir identifié un incident de sécurité informatique "impliquant un accès non autorisé à un nombre limité de systèmes informatiques internes", un incident sur lequel il a lancé une enquête avec l'aide d'experts externes en cybersécurité et au sujet duquel il est en contact avec les autorités compétentes.

Dans le cadre de sa réponse, plusieurs mesures de sécurité ont été prises par le groupe danois, notamment la mise temporaire hors ligne de certains systèmes informatiques internes afin de protéger son environnement. Il travaille à remettre en ligne les systèmes affectés de manière contrôlée et sécurisée, précisant que ce processus prend du temps.

Le laboratoire pharmaceutique souligne aussi que ses activités principales ne sont pas impactées et restent opérationnelles. Il a néanmoins découvert que certaines données non publiques, y compris des données personnelles, ont été copiées vers l'extérieur sans autorisation. Il informera les parties concernées si nécessaire.