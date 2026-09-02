Un horizon de trésorerie étendu pour Nicox

Nicox annonce une extension de son horizon de trésorerie, à l'occasion d'une mise à jour de sa situation financière et de ses activités, faisant ressortir une trésorerie et des équivalents de trésorerie estimés à 8,4 MEUR à fin août, contre 4,1 MEUR au 31 décembre 2025.

La société spécialisée dans l'ophtalmologie indique avoir considérablement réduit ses coûts fixes et, sur la base de sa structure et de ses activités actuelles, estime que sa trésorerie est suffisante pour financer ses opérations existantes au-delà du 1er trimestre 2028.

"Le paiement d'étape lié à l'approbation de la NDA pour NCX 470 aux Etats-Unis permettrait de financer les opérations jusqu'en 2029 et au-delà, en prenant en compte les redevances ultérieures", précise Nicox, ajoutant que "les discussions sur de futures opportunités stratégiques se poursuivent".

Nicox fait aussi part d'une évolution de l'équipe de direction : Doug Hubatsch, vice-président exécutif, responsable de la recherche et développement et directeur scientifique de Nicox depuis décembre 2021, a pris les nouvelles fonctions de chief scientific advisor et n'assure plus les responsabilités de gestion opérationnelle.

Siobhan Garbutt, vice-présidente et responsable du développement clinique, prendra la direction de l'équipe de développement et continuera à accompagner les partenaires de la société pendant le processus de revue des NDA, tout en contribuant à l'évaluation de futures opportunités de développement pour la société.