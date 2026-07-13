Un hôpital allemand traite un patient américain infecté par le virus Ebola au Congo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations et de précisions tout au long du texte) par Kirsti Knolle

Un citoyen américain infecté par le virus Ebola en République démocratique du Congo a été admis lundi matin à l'hôpital universitaire de Francfort, ont indiqué les autorités.

Le patient est arrivé dans l'unité d'isolement spéciale de l'hôpital vers 3 heures du matin, heure locale (0100 GMT) après avoir contracté la variante Bundibugyo du virus Ebola au Congo, a précisé l'hôpital.

Le CDC américain a déclaré vendredi qu’un citoyen américain travaillant pour une organisation humanitaire au Congo avait été testé positif au virus Ebola de la souche Bundibugyo.

“L’état de santé du patient est actuellement stable”, a déclaré Timo Wolf, responsable de l’unité d’isolement spéciale.

L’hôpital a précisé qu’il n’y avait aucun risque pour le public ou les autres patients, car la personne est traitée en isolement total dans une unité séparée, tant sur le plan structurel qu’organisationnel, du reste de l’établissement.

Cette admission intervient alors que le nombre de cas confirmés d’Ebola cas au Congo s’élève désormais à 1.926, dont 702 décès, l’épidémie s’étant propagée à deux nouvelles provinces, le Haut-Uele et le Tshopo, a indiqué lundi l’Institut national de santé publique.

En juin, un citoyen américain soigné à Berlin après avoir contracté le virus Ebola au Congo a quitté l'hôpital de la Charité .