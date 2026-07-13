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Un hôpital allemand prend en charge un patient atteint d'Ebola qui a été contaminé au Congo
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 10:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'hôpital universitaire de Francfort a annoncé lundi qu'une personne ayant contracté le virus Bundibugyo, un variant du virus Ebola, en République démocratique du Congo, avait été admise dans la nuit dans son unité d'isolement spécialisée et se trouvait dans un état stable.

Situé dans le Land allemand de Hesse, l'hôpital a précisé que le patient se trouvait dans un état stable et était entièrement isolé dans un service de haute sécurité, séparé du reste de l'établissement.

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