Un hôpital allemand prend en charge un patient atteint d'Ebola qui a été contaminé au Congo

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L'hôpital universitaire de Francfort a annoncé lundi qu'une personne ayant contracté le virus Bundibugyo, un variant du virus Ebola, en République démocratique du Congo, avait été admise dans la nuit dans son unité d'isolement spécialisée et se trouvait dans un état stable.

Situé dans le Land allemand de Hesse, l'hôpital a précisé que le patient se trouvait dans un état stable et était entièrement isolé dans un service de haute sécurité, séparé du reste de l'établissement.