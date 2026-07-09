Un groupe mené par le *New York Times* demande au tribunal de sanctionner OpenAI dans le cadre d'un litige relatif au droit d'auteur aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse d'OpenAI au paragraphe 4, du contexte aux paragraphes 3 et 5 et du commentaire du Daily News au paragraphe 9) par Blake Brittain

Un groupe de journaux, dont le New York Times NYT.N et le New York Daily News, a demandé jeudi à un tribunal fédéral de Manhattan de sanctionner OpenAI dans le cadre de leur litige de grande envergure en matière de droit d’auteur. Ils reprochent à l’entreprise d’avoir prétendument menti au tribunal quant à sa capacité à effectuer des recherches dans ses systèmes afin de prouver qu’elle avait utilisé abusivement des millions de leurs articles pour l’entraînement de ses modèles d’IA. Les journaux ont déclaré au tribunal , dans un mémoire, qu’OpenAI avait faussement affirmé ne pas pouvoir rechercher leurs contenus protégés par le droit d’auteur dans ses grands modèles linguistiques, tout en dissimulant qu’elle l’avait fait “avant même que le premier plaignant parmi les journaux n’intente une action en justice”. Les journaux ont ajouté qu’OpenAI avait également supprimé des milliards de conversations ChatGPT pertinentes ou les avait rendues inaccessibles à la recherche. Ils ont demandé au tribunal de prononcer des sanctions, notamment le remboursement des honoraires d’avocat, et de constater que les journaux de conversation d’OpenAI démontraient que la société avait utilisé abusivement leurs œuvres protégées par le droit d’auteur. OpenAI avait précédemment fait valoir que la remise des journaux de conversation de ChatGPT risquerait de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs.

“Alors que la position du Times s’affaiblit et qu’il a été contraint d’abandonner ses poursuites à notre encontre, il persiste dans ses efforts pour porter atteinte à la vie privée de personnes qui n’ont rien à voir avec cette affaire, notamment en formulant ces allégations manifestement fausses”, a déclaré Drew Pusateri, porte-parole d’OpenAI, en réponse à la requête des journaux.

Le Times a abandonné une deuxième plainte pour violation du droit d’auteur qu’il avait précédemment déposée contre OpenAI dans une plainte modifiée déposée le mois dernier.

Le procès, initialement intenté par le Times en 2023 , accuse OpenAI et son principal bailleur de fonds, Microsoft

MSFT.O , d’avoir utilisé sans autorisation des millions de ses articles pour entraîner le grand modèle linguistique qui sous-tend ChatGPT, le célèbre chatbot d’OpenAI.

Cette affaire fait partie des nombreuses actions intentées par des titulaires de droits d’auteur – notamment des auteurs, des artistes plasticiens et des maisons de disques – contre des entreprises technologiques telles qu’OpenAI, Anthropic et Meta Platforms, pour utilisation abusive présumée de leurs contenus dans le cadre de l’entraînement de systèmes d’IA. “Pendant plus de deux ans, OpenAI a menti au Times, aux plaignants du Daily News, au public et au tribunal”, a déclaré Ian Crosby, l’avocat principal du New York Times, dans un communiqué. “L’entreprise a affirmé qu’il était impossible, fastidieux et contraire à la vie privée des utilisateurs de rechercher, parmi les résultats de ChatGPT, des copies du contenu du Times et des plaignants du Daily News — tout en dissimulant le fait qu’elle avait déjà effectué de telles recherches.” Steven Lieberman, avocat du New York Daily News, a déclaré que la requête “demande au tribunal de sanctionner OpenAI pour avoir dissimulé et détruit des preuves montrant comment ChatGPT a été entraîné à partir de contenus journalistiques volés”. OpenAI avait précédemment déclaré au tribunal qu’elle ne disposait pas des outils nécessaires pour rechercher du contenu protégé par le droit d’auteur dans ses ensembles de données et ses journaux de sortie, mais par la suite, un employé d’OpenAI a témoigné que la société avait “effectué de multiples recherches de contenu appartenant aux plaignants de la presse”, selon le dossier déposé jeudi par les journaux.