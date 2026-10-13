Un groupe hindou influent exhorte l'Inde à bloquer Starlink dans le contexte de la querelle entre Musk et Ambani

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par Munsif Vengattil

Un groupe nationaliste hindou influent, proche du parti au pouvoir en Inde, a exhorté mardi le gouvernement à empêcher Starlink, la société d’Elon Musk, de lancer des services Internet par satellite dans le pays, invoquant des raisons de sécurité nationale.

L'attente de quatre ans de Starlink avant son lancement en Inde fait l'objet d'une attention renouvelée après qu'Elon Musk a accusé la semaine dernière le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi et le milliardaire Mukesh Ambani de freiner son entrée sur le marché afin de favoriser Reliance Jio, l'entreprise de Mukesh Ambani.

Le ministère indien des Communications a déclaré la semaine dernière que des évaluations de sécurité étaient en cours pour Starlink et les projets satellitaires concurrents soutenus par Reliance Jio et Bharti Airtel. Il a qualifié de « sans fondement et erronées » les allégations selon lesquelles le processus d’autorisation serait injuste ou discriminatoire.

L’appel à l’interdiction de Starlink a été lancé par Swadeshi Jagran Manch (SJM), la branche économique du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), l’organisation nationaliste hindoue qui est la matrice idéologique du Parti du Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir, dirigé par Narendra Modi.

Le SJM a également lié sa revendication aux tensions commerciales avec les États-Unis. Si Washington impose des droits de douane élevés sur les importations indiennes « au nom de la sécurité nationale, alors l’Inde est certainement en droit de bloquer Starlink en invoquant ses véritables préoccupations en matière de sécurité nationale », a déclaré dans un communiqué le co-coordinateur national Ashwani Mahajan.

La technologie de Starlink pourrait compliquer la tâche des autorités lorsqu’il s’agit de restreindre les services Internet en cas d’urgence sécuritaire et de garantir que le trafic Internet indien transite par les infrastructures nationales, a ajouté M. Mahajan.

Le SJM a influencé la politique indienne ces dernières années, en faisant notamment pression pour l’adoption de règles visant à protéger les petits commerçants contre les entreprises de commerce électronique américaines Amazon et Flipkart (filiale de Walmart).

SPCX.O , la société mère de Starlink, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

UN MARCHÉ COMPTANT PLUS D'UN MILLIARD D'INTERNAUTES

Starlink cherche à se lancer dans un pays comptant plus d’un milliard d’abonnés à Internet. Parallèlement à Starlink, des projets satellitaires soutenus par Reliance Jio et Bharti attendent les autorisations définitives pour démarrer leurs services.

Musk n’a cessé de railler Ambani sur X, se demandant pourquoi Starlink n’avait toujours pas obtenu de licence alors que, selon lui, l’entreprise se conformait depuis des années aux exigences indiennes.

« Ambani est-il le véritable patron de l’Inde? », a-t-il publié la semaine dernière, accusant le milliardaire rival de freiner l’arrivée de Starlink.