Un groupe de sécurité exhorte l'UE à rejeter le système FSD de Tesla en raison du décalage de vitesse

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* La fonction de décalage de vitesse de Tesla permet d'augmenter la vitesse maximale jusqu'à 50 % au-delà de la limite détectée

* L'autorité de régulation néerlandaise RDW a approuvé ce système en avril, suivie par la Belgique et quelques autres pays

* L'organisme de sécurité ETSC affirme que la fonction de décalage de vitesse n'est pas incluse dans les dérogations accordées par l'autorisation néerlandaise

par Marie Mannes

Un groupe de sécurité de premier plan a exhorté mardi les États membres de l’Union européenne à rejeter l’homologation du système Full Self-Driving (FSD) du constructeur américain Tesla TSLA.O , invoquant des inquiétudes quant au fait qu’il pourrait permettre aux utilisateurs de dépasser les limites de vitesse .

Le Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC) a déclaré que le système d’aide à la conduite de Tesla comprenait une fonction de décalage de vitesse, qui peut augmenter la vitesse maximale jusqu’à 50 % au-dessus de la limite détectée par le véhicule.

L’organisme de sécurité a indiqué que Tesla n’avait pas sollicité de dérogation aux règles de la Commission économique des Nations unies afin de permettre au système FSD de dépasser les limites affichées grâce à une fonction de décalage.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré que retarder l’homologation du FSD « coûtera des vies ».

Cette question est devenue l’un des aspects les plus controversés de la campagne menée par Tesla en faveur du déploiement européen du FSD, qui contrôle la vitesse et la direction du véhicule tout en exigeant que le conducteur reste vigilant.

Plusieurs pays, dont la Suède , la France et la République tchèque, ont exprimé des inquiétudes quant à la capacité du système à dépasser les limitations de vitesse.

L’autorité de régulation néerlandaise RDW a approuvé le système en avril, suivie par la Belgique et quelques autres pays. Un vote sur l’homologation à l’échelle de l’UE, initialement prévu en octobre, n’aura probablement pas lieu avant décembre.

L'autorisation néerlandaise accorde des dérogations à une série de règles établies par la commission des Nations unies, mais l'organisme de sécurité a indiqué que le décalage de vitesse n'en faisait pas partie.

Le RDW n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’ETSC a déclaré que les régulateurs européens devraient refuser d’approuver la fonction de décalage de vitesse ainsi qu’une fonctionnalité distincte permettant d’adapter la vitesse de conduite à celle du trafic environnant.