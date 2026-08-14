Un groupe de pirates informatiques revendique le vol massif de données chez Shell, Philips, GE, Fiserv et des dizaines d'autres entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour incluant le commentaire de GE au paragraphe 6)

Un groupe de pirates informatiques prolifique, connu pour exploiter les failles logicielles afin d’attaquer simultanément plusieurs cibles, a affirmé avoir dérobé d’importants volumes de données à près de 50 entreprises à travers le monde, notamment Philips PHG.AS , Shell SHEL.L , Fiserv FISV.O et GE GE.N , selon un message publié sur le site web du groupe.

Philips a déclaré avoir été pris pour cible par Cl0p, tandis que Shell a indiqué avoir connaissance d’un “incident potentiel” récent, confirmant ainsi une information publiée plus tôt dans la journée de jeudi par le média néerlandais BNR.

“Nous travaillons avec nos équipes de sécurité et les experts concernés pour enquêter sur la situation”, a déclaré un porte-parole de Shell.

“Philips a identifié et maîtrisé une tentative d’atteinte à la cybersécurité visant un serveur d’entreprise spécifique contenant des données internes”, a indiqué Philips dans un communiqué, ajoutant que cet incident n’avait aucune incidence sur les environnements de ses clients.

Un porte-parole de Fiserv a déclaré que la société avait pris connaissance des allégations de l'acteur malveillant, mais que “d'après notre examen approfondi à ce jour”, elle n'avait trouvé aucune preuve indiquant que des données clients, bancaires, transactionnelles ou personnelles aient été compromises, ni que son environnement d'exploitation ait été affecté.

Un porte-parole de GE a déclaré que l’entreprise avait pris connaissance de ces allégations et avait “déclenché ses protocoles de réponse aux cyberattaques et s’efforce actuellement d’évaluer le problème potentiel”.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les allégations du groupe de pirates concernant la nature et le volume des données qu’il aurait dérobées. Les pirates n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Bien que l’on ignore comment les pirates auraient pu accéder aux systèmes de ces entreprises, Ransom-ISAC, un groupe de partage d’informations du secteur, a publié le 22 juillet un avis avertissant que le groupe de pirates exploitait des vulnérabilités dans PTC Windchill et FlexPLM, des logiciels utilisés pour faciliter les processus d’ingénierie et de fabrication.

La société PTC, basée à Boston, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Elle a publié plusieurs avis de sécurité sur son site web, dès le 18 juin, exhortant ses clients à appliquer un correctif pour une vulnérabilité et communiquant des détails sur un attaquant non identifié qui s’en prenait à ses produits.

Brandon Parsons, responsable du renseignement sur les menaces chez Ascent Solutions et auteur de l’avis du Ransom-ISAC, a déclaré que certaines entreprises avaient commencé à recevoir des notifications de Cl0p le 19 ou le 20 juillet. Le groupe se concentre sur les failles de progiciels clés plutôt que sur des entreprises spécifiques, a-t-il précisé, les qualifiant de “professional data extortionists”.

“Ils ne ciblent pas vraiment une entreprise en particulier, mais plutôt une vulnérabilité "zero-day" spécifique qu’ils s’efforcent d’exploiter”, a expliqué M. Parsons, faisant référence à des failles jusque-là inconnues pour lesquelles les éditeurs de logiciels n’ont pas encore publié de correctifs.