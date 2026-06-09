Un groupe d'entreprises emmené par Airbus sollicite l'Allemagne sur un projet d'avion de combat

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Un groupe d'entreprises du secteur de la défense, mené par Airbus, a remis au gouvernement allemand un document de synthèse sur un projet d'avion de combat de sixième génération, soulignant ainsi la volonté de l'industrie de façonner le futur programme européen d'avions de combat.
Cette initiative intervient au lendemain de la décision prise par le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz de mettre un terme au projet commun entre la France et l'Allemagne d'avion de combat du futur (Scaf).
Le groupe, baptisé "Team Gen 6", comprend Airbus Defence and Space, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA, MTU Aero Engines et Rohde & Schwarz.
Le Financial Times a été le premier média à faire état de ce document.
Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré mardi que les problèmes entourant le Scaf étaient évidents "depuis un certain temps" et que Berlin menait déjà depuis des mois des discussions avec les parties prenantes au sujet des options futures. Il a refusé de commenter la question du leadership ou des prochaines étapes.
Boris Pistorius a confirmé avoir reçu le document mais a refusé de commenter.
Diehl a déclaré qu'il avait pour objectif de fournir des systèmes d'armes pour tout avion de sixième génération, mais n'a donné aucun détail supplémentaire.
MBDA a refusé de commenter, tandis que les autres entreprises et la chancellerie allemande n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
(Rédigé par Tim Hepher et Friederike Heine ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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