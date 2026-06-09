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Un groupe d'entreprises emmené par Airbus sollicite l'Allemagne sur un projet d'avion de combat
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 15:10

Le logo d'Airbus

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Un groupe d'entreprises ‌du secteur de la défense, mené par Airbus, a remis ​au gouvernement allemand un document de synthèse sur un projet d'avion de combat de sixième génération, soulignant ainsi la volonté ​de l'industrie de façonner le futur programme européen d'avions de combat.

Cette initiative intervient ​au lendemain de la décision ⁠prise par le président français Emmanuel Macron et le chancelier ‌allemand Friedrich Merz de mettre un terme au projet commun entre la France et l'Allemagne d'avion ​de combat du ‌futur (Scaf).

Le groupe, baptisé "Team Gen 6", comprend Airbus Defence ⁠and Space, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA, MTU Aero Engines et Rohde & Schwarz.

Le Financial Times a été le premier ⁠média à faire ‌état de ce document.

Le ministre allemand de la ⁠Défense, Boris Pistorius, a déclaré mardi que les problèmes ‌entourant le Scaf étaient évidents "depuis un certain temps" et ⁠que Berlin menait déjà depuis des mois des ⁠discussions avec les ‌parties prenantes au sujet des options futures. Il a refusé de ​commenter la question du ‌leadership ou des prochaines étapes.

Boris Pistorius a confirmé avoir reçu le document mais a ​refusé de commenter.

Diehl a déclaré qu'il avait pour objectif de fournir des systèmes d'armes pour tout avion ⁠de sixième génération, mais n'a donné aucun détail supplémentaire.

MBDA a refusé de commenter, tandis que les autres entreprises et la chancellerie allemande n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

(Rédigé par Tim Hepher et Friederike Heine ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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12 commentaires

  • 16:17

    A NY et ASW15, c'était un problème politique est un problème de technologie partagée et d'égaux, Dassault n'a pas voulu, les Européens feront le chasseur sans lui !

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