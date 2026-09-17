Un fonds lié à Jefferies, qui poursuit Radiant World en justice, affirme ne disposer que de 10.000 dollars en liquidités

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(Ajout des commentaires du juge et du fondateur de Radiant World aux paragraphes 7 à 10)

Le négociant en minerai de fer Radiant World ne disposerait que de 10.000 dollars de liquidités, alors même que ses derniers états financiers font état d'un solde de trésorerie supérieur à 200 millions de dollars, ont déclaré jeudi les avocats d'un fonds lié à Jefferies qui poursuit Radiant pour fraude présumée.

LAM Trade Finance Group II, dans lequel la banque américaine Jefferies détient une participation minoritaire, a obtenu le mois dernier de la Haute Cour de Londres une ordonnance de gel à l'encontre de Radiant World et de son fondateur, Pinkesh Nahar, ainsi que de Sapphire Minmetals, qui faisait autrefois partie de la société.

La police de Singapour a déclaré le mois dernier qu’elle menait une enquête sur Radiant World après que des informations ont laissé entendre que les factures fournies à ses banques pourraient ne pas être valides.

Radiant World, qui a nié ces allégations, n’a pas répondu jeudi à une demande de commentaires. Sapphire Minmetals n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires.

LAM Trade Finance Group II, qui a également obtenu des ordonnances de gel à Hong Kong et à Singapour, affirme avoir racheté des créances liées au minerai de fer auprès de sociétés liées à Radiant et/ou à Sapphire, acquérant ainsi le droit d’être remboursée par des négociants tels que Glencore et Vitol.

Mais ces créances n’existaient pas ou n’avaient pas été valablement cédées, a-t-il indiqué dans sa plainte contre Radiant World.

“Il semble que les défendeurs aient utilisé des notes de débit pour masquer les irrégularités, comme le dit le demandeur, aussi longtemps qu’ils le pouvaient, et il apparaît que “le puits est désormais à sec”,” a déclaré le juge Simon Bryan lorsqu’il a rendu l’ordonnance de gel.

En matière commerciale, les créances correspondent aux sommes dues à une entreprise par ses clients pour des marchandises déjà livrées mais non encore payées.

M. Nahar a indiqué dans un document présenté par ses avocats en vue de l’audience de jeudi qu’il n’était pas clair quel rôle précis il était soupçonné d’avoir joué.

M. Nahar a fait part de son intention de contester la compétence du tribunal, précise le document, qui décrit l’affaire comme “ une plainte pour fraude internationale importante et complexe, portant sur 500 millions de dollars ”.

Lors de l’audience de jeudi, les avocats représentant LAM Trade Finance Group II ont fait valoir dans des documents judiciaires que l’ordonnance de gel devait rester en vigueur en raison du risque que les défendeurs dilapident leurs actifs.

Ils ont déclaré que les montants totaux des actifs fournis dans une déposition de témoin au nom de Radiant World étaient “ sensiblement différents ” de ceux figurant dans les états financiers de l’exercice clos le 30 septembre 2025.

“ Les états financiers audités font état de soldes de trésorerie supérieurs à 200 millions de dollars, alors que (la déclaration) indique que Radiant World ne détient que 10.000 dollars en espèces ”, ont-ils déclaré.

Radiant World est impliquée dans d’autres procédures judiciaires. Elle a intenté une action contre Glencore

GLEN.L à Singapour, réclamant plus de 2 milliards de dollars.

Le juge Andrew Henshaw a déclaré jeudi que la prochaine audience à Londres devrait avoir lieu fin décembre.