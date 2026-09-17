Un fonds lié à Jefferies affirme que Radiant World ne disposerait que de 10 000 dollars de trésorerie

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Le négociant en minerai de fer Radiant World ne disposerait que de 10 000 dollars de trésorerie, alors même que ses derniers états financiers faisaient état d'un solde de trésorerie supérieur à 200 millions de dollars, ont déclaré jeudi les avocats d'un fonds lié à Jefferies qui a engagé une action en justice pour fraude présumée.

LAM Trade Finance Group II, dans lequel la banque américaine Jefferies détient une participation minoritaire, a obtenu le mois dernier une ordonnance de gel de la Haute Cour de Londres à l'encontre de Radiant World, de son fondateur Pinkesh Nahar et d'autres personnes.

Radiant World est sous le feu des critiques en raison de soupçons selon lesquels les factures fournies à ses banques n’auraient pas été valides, ce que la société a fermement nié. La police de Singapour a déclaré le mois dernier qu’elle menait une enquête sur Radiant World.

LAM Trade Finance Group II, qui a également obtenu des ordonnances de gel à Hong Kong et à Singapour, affirme avoir racheté des créances liées au minerai de fer auprès de sociétés apparentées, ce qui lui a permis d’acquérir le droit d’être payée par des négociants tels que Glencore et Vitol, mais que ces créances n’existaient pas ou n’avaient pas été valablement cédées.

“ Il semble que les défendeurs aient utilisé des notes de débit pour masquer les irrégularités, comme le dit le demandeur, aussi longtemps qu'ils l'ont pu, et il apparaît que “le puits est désormais à sec” ”, a déclaré le juge Simon Bryan lorsqu'il a rendu l'ordonnance de gel.

Radiant World n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lors d’une audience jeudi, les avocats représentant LAM Trade Finance Group II ont fait valoir dans des documents judiciaires que l’ordonnance de gel devait rester en vigueur en raison du risque que les défendeurs dilapident leurs actifs.

Ils ont indiqué que les montants totaux des actifs fournis dans une déclaration de témoin au nom de Radiant World étaient “ sensiblement différents ” de ceux figurant dans les états financiers du groupe pour l’exercice clos le 30 septembre 2025.

“ Les états financiers audités font état de soldes de trésorerie supérieurs à 200 millions de dollars, alors que (la déclaration) indique que Radiant World ne détient que 10 000 dollars américains en espèces ”, ont-ils fait valoir.

Radiant World est impliquée dans diverses procédures judiciaires et a, cette semaine, intenté une action contre Glencore GLEN.L à Singapour, réclamant plus de 2 milliards de dollars.