Un fabricant américain de moteurs de fusée lié à la famille Trump est évalué à 1,4 milliard de dollars

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par Mike Stone

La start-up de défense Firehawk Defense, soutenue par Donald Trump Jr., a été valorisée à plus de 1,4 milliard de dollars lors d’un nouveau tour de table, a-t-elle annoncé mercredi, alors que les investisseurs privés cherchent à tirer profit de la pénurie de munitions tactiques.

D’ici fin 2027, la start-up basée à Dallas prévoit de devenir le plus grand producteur de moteurs d’artillerie et le troisième plus grand producteur de propergol pour roquettes en poids aux États-Unis, remettant ainsi en cause une base industrielle longtemps dominée par le duopole des grands sous-traitants traditionnels du secteur de la défense, L3Harris

LHX.N et Northrop Grumman NOC.N .

La société de capital-investissement Advent International et Rochefort Asset Management, dirigée par Kyle Bass, ont codirigé ce tour de table de 150 millions de dollars. Parmi les investisseurs précédents figure la société de capital-risque 1789 Capital, soutenue par Donald Trump Jr.

Contrairement aux fournisseurs traditionnels qui mélangent et font durcir les propergols pendant des semaines, Firehawk utilise un procédé thermoplastique en continu capable de mouler le propergol en noyaux de combustible solide pour les moteurs en quelques heures. L’entreprise se concentre exclusivement sur les munitions à grand volume et de petit diamètre, inférieures à 13 pouces (33 cm) — telles que les moteurs d’artillerie à décharge de base de 155 mm, les moteurs d’appoint pour le décollage et les roquettes Hydra-70.

Les moteurs à décharge de base se fixent à la base des obus d’artillerie standard; ils brûlent une petite quantité de propergol afin de réduire la traînée aérodynamique et d’augmenter la portée de tir jusqu’à 30 %. L’Hydra-70 de 2,75 pouces, une roquette non guidée de la génération précédente historiquement lancée depuis des hélicoptères, est de plus en plus souvent équipée de kits de guidage laser afin de servir d’intercepteurs à faible coût contre les drones aériens.

Firehawk utilisera ces fonds pour agrandir son site de 320 acres (130 hectares) du Great Plains Arsenal à Lawton, dans l’Oklahoma, ainsi qu’une installation d’intégration à Crawford, dans le Mississippi. Le site de l’Oklahoma atteindra une production à faible cadence d’ici mi-2027, avant de passer à plusieurs dizaines de milliers de moteurs par mois d’ici la fin de l’année prochaine.

La start-up prévoit de produire plus de 100 000 moteurs d’artillerie l’année prochaine dans le cadre d’un accord commercial avec General Dynamics GD.N , en commençant par des ventes destinées aux pays alliés tout en menant un processus de qualification de 12 à 18 mois pour l’armée américaine.