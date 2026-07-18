Un employé du GEO Group arrêté pour avoir tiré sur un manifestant dans un centre de l'ICE au Colorado

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* La femme blessée aurait “déclenché une altercation verbale”, a indiqué la police

* Le suspect travaillait pour une entreprise qui gère un centre de traitement de l'ICE

* L'employé a été placé en détention provisoire, soupçonné de tentative de meurtre et de coups et blessures

(Mise à jour de l'article de vendredi avec la réponse de GEO, paragraphe 5) par Steve Gorman et Keith Coffman

Un homme employé par une société gérant un centre de traitement des migrants pour le compte de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) a été arrêté, soupçonné d’avoir tiré et blessé une femme qui manifestait devant l’établissement, dans le Colorado, a déclaré la police vendredi.

La fusillade s'est produite jeudi soir dans un centre de traitement de l'ICE géré par le GEO Group GEO.N à Aurora, en banlieue de Denver (Colorado), a indiqué la police dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Elle survient quelques jours après que des agents de l'ICE ont abattu deux automobilistes lors de contrôles routiers, le 7 juillet au Texas et le 13 juillet dans le Maine.

Brandon Booth, 42 ans, un employé du GEO Group, a été arrêté jeudi et placé en détention provisoire, soupçonné de tentative de meurtre au deuxième degré, d’agression au premier degré, de tentative d’agression au premier degré, de menaces graves et de port illégal d’une arme dissimulée, a précisé la police.

La victime a été soignée dans un hôpital local pour une blessure par balle au bas du corps, mais ses blessures ne semblaient pas mettre sa vie en danger, ont indiqué les autorités.

“Nous avons pris connaissance du fait qu’un employé du centre de traitement de l’ICE d’Aurora, qui n’était pas en service, a été impliqué dans une fusillade”, a déclaré un porte-parole de GEO. “Cette personne a été mise en congé administratif sans solde, et nous coopérerons pleinement avec les forces de l’ordre.”

L’ICE et le département de la Sécurité intérieure n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La police a indiqué que les violences de jeudi avaient éclaté lors d’une manifestation au cours de laquelle des manifestants avaient bloqué l’entrée du centre de l’ICE.

Selon la police, M. Booth a tiré un seul coup de feu avec son arme de poing personnelle en direction de deux manifestantes qui avaient “engagé une altercation verbale” avec des employés de GEO et prenaient des photos de leurs véhicules avant de s’éloigner.

Après que le coup de feu eut touché l’une des femmes, il est remonté dans son véhicule et a pris la fuite, a indiqué la police. Il a été interpellé à proximité du centre et placé en garde à vue, a précisé la police.

“Nous restons déterminés à garantir un examen éthique, approfondi, objectif et exhaustif de cette affaire”, a déclaré Todd Chamberlain, chef de la police d’Aurora, dans un communiqué. “Aucune forme de violence ne sera tolérée à Aurora. Les droits constitutionnels sont un élément essentiel d’une société juste – la violence ne l’est pas.”

Les opérations de l’ICE font l’objet d’une attention renouvelée à la suite de deux fusillades mortelles successives impliquant des agents de l’ICE procédant à des contrôles routiers à Houston et à Biddeford, dans le Maine. Dans les deux cas, le DHS a reconnu que les deux hommes tués, l’un de nationalité mexicaine, l’autre colombien, n’étaient pas les cibles visées par les opérations de contrôle de l’immigration en cours à ce moment-là.

De nombreux centres de détention et de traitement de l’ICE, dont certains sont gérés par GEO dans le cadre d’un contrat avec l’agence, ont été critiqués par des défenseurs des migrants et des responsables politiques démocrates, qui affirment que les détenus sont soumis à des conditions dangereuses et insalubres et ne bénéficient pas de soins médicaux adéquats.

GEO est l’un des plus grands opérateurs privés de prisons aux États-Unis.