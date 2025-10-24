Un échec cuisant ne suffit pas à faire perdre à Ford sa vitesse de croisière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les actions et GFX)

24 octobre - ** Ford Motor F.N a réduit ses prévisions de bénéfices jeudi, citant les retombées d'un incendie chez un fournisseur d'aluminium critique qui réduira la production de certains de ses véhicules les plus lucratifs jusqu'à la fin de l'année ** Les actions du constructeur automobile augmentent deprès de 4 % à 12,8 $ avant le marché

LES APPROVISIONNEMENTS SONT EN FEU, MAIS LES BÉNÉFICES NE FONDENT PAS

** Daiwa Capital Markets ("neutre") déclare que la réduction de 0,75 milliard de dollars des prévisions de bénéfices de Ford est principalement due à la perte de production de 90 000 à 100 000 véhicules en raison du problème d'approvisionnement en aluminium, partiellement compensée par une réduction de 1 milliard de dollars des coûts des droits de douane provenant des crédits sur les véhicules assemblés aux États-Unis

** Piper Sandler ("neutre", PT: $11) dit que sans un récent incendie chez Novelis (le fournisseur d'aluminium de Ford), la société aurait augmenté ses prévisions; Co devrait fonctionner à un rythme plus rentable après que l'approvisionnement se soit normalisé l'année prochaine

** Jefferies ("hold", PT: $12) déclare que la performance globale de Ford se rapproche toujours de la limite supérieure de ce que la société prévoyait au début de 2025, avant les droits de douane

** Morningstar (juste valeur: 16 $) indique que les coûts automobiles de Ford (hors tarifs) ont baissé pendant cinq trimestres consécutifs, ce qu'ils considèrent comme un signe de progrès constants; l'équipe du directeur général Jim Farley rend Ford de plus en plus efficace