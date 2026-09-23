Un dynamisme "surprenant" : l'activité du secteur privé en France rebondit comme jamais depuis deux ans, les canicules estivales en cause?

La croissance globale de l'activité à la rentrée a été portée par les services. Les doutes demeurent toutefois quant à la durabilité de cette tendance.

(illustration) ( AFP / - )

Un dynamisme "surprenant"... mais qui pourrait ne pas durer. Portée par les services, l'activité du secteur privé français a fortement rebondi en septembre et enregistré sa plus forte croissance depuis plus de deux ans, selon l'indice PMI Flash publié mercredi 23 septembre par l'agence S&P Global.

L'indice s'est établi à 51,2 en septembre, contre 48,5 en août, son plus haut niveau depuis 25 mois, marquant "un retour à la hausse de l'activité du secteur privé, tendance mettant fin à une phase de contraction continue amorcée en début d'année", note S&P Global dans sa publication. Un indice supérieur à 50 signale une hausse de l'activité.

"Effet de rattrapage" après un été plombé par les canicules à répétition?

"L'économie française a fait preuve d'un dynamisme surprenant en septembre. La faiblesse de la hausse des nouvelles commandes enregistrée au cours du mois et la dégradation des perspectives d'activité font néanmoins peser un doute sur la durabilité de cette expansion" , a souligné Joe Hayes, chef économiste à S&P Global Market Intelligence, cité dans le communiqué.

"Un effet de rattrapage pourrait notamment avoir contribué à cette amélioration de la conjoncture, les fortes chaleurs ayant en effet perturbé certaines activités commerciales en août, en particulier dans le secteur des services", a-t-il ajouté, tout en relevant que "ces données semblent confirmer la capacité des économies européennes à résister au choc inflationniste".

Outre une progression dans le secteur manufacturier, le volume global des nouvelles affaires dans le secteur privé a augmenté en septembre dans le sillage d'un raffermissement de la demande dans le secteur des services.

En revanche, l'emploi a continué de reculer pour un cinquième mois consécutif, bien qu'à un rythme modéré, et la confiance des entreprises s'est de nouveau affaiblie.

Les perspectives d'activité à douze mois se sont de nouveau repliées en septembre. La confiance des entreprises a affiché son plus faible niveau depuis mai dernier, les répondants se disant notamment préoccupés par la hausse des taux d'intérêt, l'incertitude politique et la concurrence étrangère. Les tensions sur les prix se sont par ailleurs fortement accentuées dans le secteur privé, les taux d’inflation des coûts et des prix facturés ayant atteint leurs niveaux les plus élevés depuis le mois de mai.