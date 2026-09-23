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Pyrénées-Atlantiques: un nonagénaire tue ses deux voisins octogénaires au fusil de chasse
information fournie par AFP 23/09/2026 à 11:50
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Un homme de 90 ans a été placé en garde à vue pour meurtres, après avoir tiré au fusil de chasse sur son couple de voisins octogénaires ( AFP / DENIS CHARLET )

Un homme de 90 ans a été placé en garde à vue pour meurtres, après avoir tiré au fusil de chasse sur son couple de voisins octogénaires ( AFP / DENIS CHARLET )

Un homme de 90 ans a été placé en garde à vue pour meurtres, après avoir tiré au fusil de chasse sur son couple de voisins octogénaires, à Lagor (Pyrénées-Atlantiques) mardi soir, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

La brigade de recherches d'Orthez est chargée de l'enquête, a indiqué le parquet de Pau, qui a simplement confirmé le placement en garde à vue du nonagénaire pour le "meurtre de deux personnes", sans donner davantage d'éléments sur les victimes.

Selon une source proche du dossier, il s'agit d'un homme de 85 ans et de son épouse de 82 ans, avec qui le mis en cause était enferré dans un conflit de voisinage vieux de plusieurs années.

L'homme de 90 ans a tiré mardi vers 20H00 sur les deux octogénaires qui sont décédés sur les lieux, a précisé à l'AFP cette source, selon laquelle il aurait pris son fusil après avoir reçu une pierre jetée par son voisin.

Le nonagénaire a été immédiatement interpellé par des gendarmes appelés par d'autres voisins qui ont entendu les coups de feu, sans opposer de résistance.

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