Un drone percute un navire-citerne de stockage de gaz dans un port méditerranéen égyptien, selon Ambrey

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* L'incendie n'a fait ni blessé ni victime, selon le ministère égyptien du Pétrole

* Une frappe touche Energos Winter et l'incendie s'est propagé à Gaslog Salem, selon des sources du secteur

* Energos Winter stocke 138 250 mètres cubes de gaz, selon les données de la société

par Jonathan Saul, Marwa Rashad et Mohamed Ezz

Un drone a percuté un navire-citerne de stockage de gaz appartenant à une société américaine dans le port méditerranéen égyptien de Damiette, a déclaré mercredi la société britannique de sécurité maritime Ambrey , dans une première évaluation qui pourrait laisser présager une nouvelle propagation du conflit à travers le Moyen-Orient. Un communiqué du ministère égyptien du Pétrole a confirmé un incendie dans le port, mais n'a fait aucune mention d'une attaque de drone et n'a pas précisé la cause de l'incident.

La société de services portuaires Inchcape a indiqué dans un communiqué distinct que deux méthaniers avaient pris feu à Damiette.

Le drone a touché le navire-citerne de stockage flottant Energos Winter, provoquant un incendie qui s'est propagé à un autre navire, le Gaslog Salem, ont déclaré trois sources du secteur commercial proches de l'incident. Deux sources distinctes issues des services de sécurité ont indiqué que la cause probable de l'explosion avait été évaluée comme étant une frappe de drone. L’Energos Winter aurait été touché par un projectile non identifié sur son flanc tribord, provoquant un incendie qui a été maîtrisé, a indiqué le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard.

On ignore qui est responsable de cet incident, survenu peu après que l’Iran a mené une attaque de missile contre les forces américaines en Jordanie, et que Washington et l’Arabie saoudite ont frappé des groupes paramilitaires soutenus par l’Iran en Irak.

Le président américain Donald Trump a menacé de riposter contre l’Iran et le groupe houthi du Yémen a déclaré un blocus naval contre l’Arabie saoudite, étendant apparemment le conflit à sa plus grande ampleur depuis que les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l’Iran en février. Grâce à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Reuters a pu vérifier le lieu de l’incident en se basant sur les infrastructures portuaires, les réservoirs de stockage et les données de suivi des navires, qui correspondaient aux images d’archives et aux images satellites.

L’identité des navires a été confirmée comme étant “ENERGOS WINTER (IMO: 9256614)” et “GASLOG SALEM (IMO: 9638915)” grâce au mât, à la poupe, à la coque et au pont avant, qui correspondaient aux images d’archives. La date a été confirmée par des articles de presse concordants et le ministère égyptien du Pétrole a confirmé qu’un incendie s’était déclaré dans le port. Aucune version antérieure de ces vidéos n’a été trouvée en ligne avant le 29 juillet.

L’Energos Winter est une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) d’une capacité de stockage de 138 250 mètres cubes. Il appartient à la société américaine Energos Infrastructure. Ses opérations techniques, de sécurité et commerciales sont gérées par Wilhelmsen Ship Management, également une société américaine.

Le ministère égyptien du Pétrole a indiqué dans un communiqué qu’un incendie s’était déclaré sur un navire de gazéification et un navire de stockage dans le port de Damiette et qu’il avait été immédiatement maîtrisé par les équipes de pompiers et de sécurité, conformément aux plans d’intervention d’urgence approuvés.

Le ministre du Pétrole, Karim Badawi, s'est rendu sur place pour superviser les opérations d'intervention, précise le communiqué. L'incendie n'a fait ni blessé ni victime et les équipes d'urgence et techniques continuaient à travailler sur l'intervention et à évaluer l'impact de l'incident, ajoute le communiqué.