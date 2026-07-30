Technip Energies affecté par le Moyen-Orient au premier semestre, bénéfice net divisé par deux

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Technip Energies a revu à la baisse une partie de ses prévisions annuelles et enregistré une chute de son bénéfice net de 48,9% à 96,6 millions d’euros au premier semestre du fait du conflit au Moyen-Orient, mais affiche un niveau "exceptionnel" de prises de commandes.

"Le premier semestre a été impacté par la situation au Moyen-Orient", a indiqué jeudi le groupe spécialisé dans les infrastructures énergétiques qui est fortement présent dans la région.

Le chiffre d’affaires est ressorti en hausse de 6,2% à 3,8 milliards d’euros mais "les marges d’Ebitda (résultat opérationnel, NDLR) ont été impactées par des défis opérationnels et contractuels liés à la situation au Moyen-Orient", souligne-t-il.

L’Ebitda récurrent ajusté s’affiche en baisse de 33,4% à 212 millions d'euros après provisions.

"Les conséquences du conflit au Moyen-Orient pèsent sur notre rentabilité au premier semestre", a reconnu Arnaud Pieton, le directeur général, lors d’une conférence téléphonique. "Nous avons pris en compte avec prudence les conséquences de la situation au Moyen-Orient tout en maintenant l'ensemble de nos projets", a-t-il ajouté.

Les prévisions 2026 ont en conséquence été révisées à la baisse pour le segment "livraison de projet" avec un chiffre d’affaires entre 5,7 et 6,3 milliards d’euros, ce qui reste inchangé, mais une marge d’Ebitda "supérieure à 5,0%" contre "6,5 % à 7,5% auparavant".

Pour le segment "technologie, produits et services", elles demeurent également inchangées pour le chiffre d’affaires, entre 1,9 et 2,2 milliards d’euros, mais la marge d’Ebitda est légèrement revue à la hausse, "d’environ 15,0%" contre "environ 14,5 % auparavant".

Le groupe affiche en revanche des prises de commandes qui s’élèvent à 12,7 milliards d'euros et portent le carnet de commandes à un "nouveau record" de 25 milliards d’euros (+38,8%), "soit l'équivalent de trois années de chiffre d’affaires".

Les prévisions financières reposent sur l'hypothèse que "les conditions opérationnelles actuelles persistent jusqu'à la fin de l'année, incluant donc la fermeture totale ou même partielle du détroit d’Ormuz", a indiqué Arnaud Pieton.

Selon lui, "la situation opérationnelle s'est progressivement stabilisée au cours du deuxième trimestre", mais des difficultés "liées à l'acheminement terrestre et maritime des matériaux et équipements nécessaires à faire progresser nos chantiers" persistent.

Technip Energies a en conséquence adopté une "appréciation prudente" de la situation dans ses prévisions en tenant compte de la poursuite du conflit et de ses effets, a-t-il ajouté.