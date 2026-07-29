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Un drone frappe un réservoir flottant de gaz en Egypte, dit la firme Ambrey
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 19:57
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Un drone a frappé un méthanier appartenant à une compagnie américaine dans le port méditerranéen de Damiette, en Egypte, a déclaré mercredi la société britannique de sécurité maritime Ambrey.

Le ministère égyptien du Pétrole a confirmé dans un communiqué qu'un incendie s'était déclaré dans le port mais sans mentionner d'attaque de drone.

L'entreprise de services portuaires Inchcape a pour sa part fait état de deux méthaniers en feu dans le port de Damiette.

Le drone a frappé l'Energos Winter, un réservoir flottant de gaz, provoquant un incendie qui s'est propagé à un autre navire, le Gaslog Salem, ont dit trois sources du secteur du négoce ayant connaissance de l'incident.

Deux autres sources sécuritaires ont dit que la cause probable de l'explosion était une attaque de drone, sur fond de conflit au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'incident n'a donné lieu à aucune revendication.

L'Energos Winter est une unité flottante de stockage et de regazification (FSRU) appartenant à la compagnie américaine Energos Infrastructure et exploitée par une autre entreprise américaine, Wilhelmsen Ship Management.

L'incendie n'a fait aucune victime et des équipes techniques d'urgence ont été déployées sur place, a dit le ministère égyptien du Pétrole.

(Jonathan Saul, Marwa Rashad et Mohamed Ezz, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan iu)

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