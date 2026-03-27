Un document montre que le gouvernement japonais demande aux grossistes de passer du prix de Dubaï au prix du Brent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le METI estime que ces mesures devraient contribuer à lutter contre la flambée des prix de l'essence

* L'Inde, le Viêt Nam et l'Indonésie demandent une aide à l'approvisionnement

* Le Japon a commencé à libérer partiellement ses stocks de pétrole

(Ajoute des détails, écrit à travers) par Tamiyuki Kihara

Le ministère japonais de l'Industrie a demandé aux grossistes nationaux d'adopter le prix du pétrole brut Brent au lieu du prix de référence de Dubaï pour fixer les prix de l'essence, afin de tenter de contenir leshausses de prix, selon un document vu par Reuters vendredi.

Cette mesure vient s'ajouter aux outils que le Japon, qui dépend du Moyen-Orient pour plus de 90 % de son pétrole, a déployés pour faire face aux perturbationsliées à la guerre contre l'Iran. Ces outils vont du déblocage partiel des réserves de pétrole à la possibilité d'intervenir sur le marché à terme du pétrole brut pour remédier à la vulnérabilité du yen.

Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) a refusé de commenter le document.

La crise de l'approvisionnement frappe durement l'Asie et le Vietnam, l'Indonésie et l'Inde ont demandé de l'aide au Japon, selon le document.

Le Vietnam a demandé du pétrole brut pour sa raffinerie de Nghi Son, qui est codétenue par Idemitsu Kosan 5019.T , selon le document. En outre, Inpex 1605.T pourrait envisager de fournir à l'Inde du gaz de pétrole liquéfié (LPG) en échange de naphta et de pétrole brut, tandis que l'Indonésie cherche également à se procurer du LPG auprès d'Inpex, selon le document.

Inpex et les principaux raffineurs et grossistes japonais, Eneos Holdings 5020.T et Cosmo Energy Holdings 5021.T , se sont refusés à tout commentaire. Idemitsu Kosan n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

DES RECORDS

La semaine dernière, le prix du pétrole à Dubaï a atteint un niveau record de près de 170 dollars, dépassant celui du Brent LCOc1 , faisant de l'offre du Moyen-Orient le pétrole le plus cher du monde, alors que la quantité de brut disponible pour le commerce a diminué après que S&P Global Platts a exclu trois des cinq qualités de brut en prévision d'une perturbation prolongée du transport maritime via le détroit d'Ormuz.

Les entreprises japonaises achètent du pétrole à un prix moyen de 140 à 200 dollars le baril, a déclaré le METI, après que les prix ont grimpé suite au déclenchement de la guerre américano-israélienne avec l'Iran .

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se négocient à environ 100 dollars le baril, moins cher que le pétrole brut Dubaï, référence asiatique, ce qui limitera la hausse des prix de l'essence, selon le document, qui propose que les grossistes continuent de fixer les prix en fonction du Brent à partir de maintenant.

Ces directives administratives du gouvernement ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les entreprises s'y conforment généralement. Ce mois-ci, les prix de l'essence au Japon ont franchi la barre des 190 yens (1,19 $) le litre, un record, ce qui a contraint le gouvernement à introduire des subventions.

Le 16 mars, le Japon a lancé le site pour libérer ses stocks privés de pétrole et, le 26 mars, il a puisé dans ses réserves nationales ainsi que dans celles détenues conjointement avec trois pays producteurs de pétrole du Golfe.

Le premier ministre japonais, Sanae Takaichi , a demandé à Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie ( ), de procéder à une nouvelle libération coordonnée des stocks de pétrole lors de leur rencontre à Tokyo cette semaine .

(1 $ = 159,9300 yens)