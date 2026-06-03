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Un dirigeant pro-russe fait état de 7 morts dans un car frappé par un drone dans la région de Donetsk
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 07:57

Une attaque de drone a fait sept morts et 11 blessés mercredi dans la partie de la région de Donetsk contrôlée par la Russie, a déclaré le dirigeant pro-russe de la région.

Denis Pouchiline a déclaré sur l'application de messagerie Telegram que le drone avait frappé un autocar circulant entre Moscou et Simferopol, en Crimée occupée par la Russie.

Le Comité d'enquête d'État russe a ouvert une enquête pour "attaque terroriste", a rapporté l'agence de presse TASS en citant la porte-parole du Comité, Svetlana Petrenko.

La Russie a mené mardi une attaque massive à l'aide de drones et de missiles contre Kyiv, que Moscou a présentée comme une riposte à une attaque meurtrière contre un dortoir situé à Louhansk, sous contrôle russe. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré qu'une nouvelle attaque russe pourrait être imminente.

(Rédigé par Jekaterīna Golubkova à Tokyo ; version française Tangi Salaün, édité par Zhifan Liu)

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