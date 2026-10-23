Un début d'exercice vigoureux pour Western Digital, mais boudé en Bourse

Western Digital recule de 2,8% à 344 USD dans les premiers échanges à Wall Street, au lendemain d'une publication traduisant pourtant un début d'exercice réussi pour le spécialiste américain du stockage de données. Selon Wedbush, des inquiétudes sectorielles "viennent éclipser des résultats superbes pour le moment".

Western Digital a vu son BPA ajusté bondir de 161% en comparaison annuelle, pour s'établir à 4,64 USD au 1er trimestre de son exercice 2027, contre 4,11 USD anticipés, avec une marge opérationnelle en hausse de 18,7 points, à 49,1%, et une marge brute en progression de 14,2 points, à 58,1%.

A 4,38 MdsUSD, son chiffre d'affaires a grimpé de 55% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent et dépassé un consensus qui s'établissait à 4,14 MdsUSD, profitant de la demande soutenue des géants du cloud pour ses disques durs de grande capacité.

Cette croissance des revenus s'est ainsi sensiblement accélérée par rapport aux 44% du trimestre précédent, portée à la fois par l'augmentation des volumes de stockage livrés, mesurés en exaoctets, et par l'amélioration des prix de vente.

"En renforçant nos relations avec nos clients, en élargissant notre clientèle à de nouveaux segments de marché et en améliorant notre visibilité sur la demande future, nous construisons des bases de plus en plus solides pour créer de la valeur à long terme", a déclaré son directeur général, Irving Tan.

"Reflétant notre confiance dans nos activités et notre engagement à rémunérer nos actionnaires, nous relevons notre dividende trimestriel en numéraire de 17%, à 0,175 USD par action", a-t-il ajouté. Ce dividende relevé sera mis en paiement le 17 décembre prochain.

Autre illustration de la confiance de la direction, celle-ci a indiqué viser, pour le trimestre en cours, un BPA ajusté de 5,80 USD (à plus ou moins 0,20 USD), une marge brute d'environ 60,5% et un chiffre d'affaires de l'ordre de 5,1 MdsUSD, des objectifs traduisant donc de fortes progressions en rythme séquentiel.

"Western Digital a largement dépassé les attentes au 1er trimestre, grâce à une accélération de la croissance des volumes de stockage, mesurés en exaoctets, et à une amélioration des prix, qui ont entraîné une hausse du chiffre d'affaires et une progression des marges", résume Wedbush.

Des résultats éclipsés par des inquiétudes sectorielles, selon Wedbush

S'il salue également des prévisions pour le 2e trimestre fiscal nettement supérieures aux attentes, suggérant que ces tendances devraient se poursuivre au cours du trimestre à venir, le courtier constate le mauvais accueil réservé à cette publication jeudi soir, ce qu'il explique par deux raisons principales.

D'une part, Wedbush souligne que l'amélioration des fondamentaux du marché des disques durs à court terme ne dissipe pas les inquiétudes concernant les futures dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle (IA).

D'autre part, il estime que l'augmentation des dépenses d'investissement de Western Digital, conjuguée à une réponse maladroitement formulée à une question concernant les projets de Toshiba, a ravivé les inquiétudes quant à une accélération de l'offre de disques durs.

"Ces mauvaises interprétations créent une opportunité d'achat sur le titre, qui se négocie avec une décote significative par rapport à sa valeur intrinsèque", juge néanmoins le courtier, qui réitère donc sa recommandation "surperformance" et son objectif de cours de 650 USD.